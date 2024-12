Brugse Hockey Club speelt op eigen site nu ook indoor

Zondag is officieel de indoor van de Koninklijke Hockey Club Brugge (KHCB) in gebruik genomen. Tot maart 2025 zal er in de tent getraind en door de jeugd ook in competitie gespeeld worden.

De tent is geplaatst op het tweede hockeyveld naast het voetbalterrein nabij de watertoren in Sint-Andries. “We willen onze club naar een hoger niveau brengen”, stelt voorzitter Laurens Oversier. “Met het aantal outdoor leden zitten we aan een record. Indoor hebben we nu bijna vierhonderd leden en onze club beschikt over dertien gediplomeerde trainers. We lassen extra fysieke trainingen in en nog meer hockeyclinics dan voorheen. De sportieve cel werkt verder. Daarnaast zijn we er ons van bewust dat onze infrastructuur moet verbeteren om onze ambities te waarborgen.”

De hockeyclub was de voorbije maanden zeer bedrijvig om de faciliteiten op hun site te verbeteren. “Het plan omvat eigenlijk nog een verdere uitbreiding”, klinkt de voorzitter. “Een indoorseizoen biedt ons nu alvast de mogelijkheid om onze sport verder te ontwikkelen. De spelregels zijn anders, het gaat een stuk sneller en het geeft een mogelijkheid om nieuwe technieken aan te leren.”

Officiele opening

Dirk De fauw zijn kleinzoon is bij de U6 van de KHCB actief. De burgemeester knipte in bijzijn van de schepenen Pablo Annys en Franky Demon en bestuursleden van de club officieel het lint door, zodat er indoor kon gespeeld worden. Voor Franky Demon was het zijn laatste aanwezigheid als sportschepen. Maandag legt zijn opvolger Olivier Strubbe binnen de nieuwe legislatuur de eed af. “Er is een vergunning afgeleverd om de tent ook voor de komende jaren tussen november en februari te plaatsen”, legt Demon uit. “Er is binnenin een aangepaste tegelvloer waarvoor het stadsbestuur iets meer dan 46.000 euro heeft voor uit getrokken. We vragen wanneer de vloer buiten de winter niet gebruikt wordt, dat andere sportverenigingen in Brugge er gebruik kunnen van maken. Daarnaast hebben we iets meer dan 18.000 euro vrijgemaakt voor het watersportveld dat dringend aan renovatie toe is.” (ACR)