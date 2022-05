Brugse en Oostendse nationale roeiers kennen hun boot

De Belgische Roeibond heeft binnen de Belgian Sharks zijn selectie bekendgemaakt voor de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen, in Belgrado van 27 tot en met 30 mei. Na de voorbije Olympische Spelen in Tokio waar de Bruggeling Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) samen met Gentenaar Tim Brys in een lichte dubbel de enige Belgische boot vormde wil men op de Spelen van Parijs in 2024 met meer boten uitpakken en moesten er in aanloop andere en nieuwe boten worden samengesteld qua bezetting.

In de lichte dubbeltwee verwelkomt Van Zandweghe nu Marlon Colpaert als nieuwe ploeggenoot. Frans Claes uit Moerkerke, die voorheen coach was van Brys en Van Zandweghe, blijft aan het roer staan bij dit nieuwe duo.

Colpaert uit Oudenburg en lid van KRNS Oostende roeide de voorbije twee jaar samen met Tibo Vyvey (KR Brugge) een aardig palmares bijeen: in 2020 Europees kampioen bij de U23, in 2021 nog maar eens die titel en brons op het WK bij de beloften, plus een A-finale met een zesde plaats op het EK bij de elite. Vyvey zelf gaf reeds aan in skiff verder te willen doen en roeit in Belgrado in die éénmansboot.

In tegenstelling tot Colpaert is hij dit seizoen nog steeds belofte. Er is het EK U23 in Hazewinkel en de roeier uit Sint-Andries Brugge wil zich daar tonen Roeien op een EK in eigen land, op een locatie die hij zeer goed kent is een kans die niet veel voorkomt. Ook voor de familie en de fans. Vyvey zal worden begeleid door Piet Graus, die hij kent van binnen zijn club, De Koninklijke Roeivereniging Brugge.

De afgelopen drie weekends vonden belangrijke races plaats in het kader van het vormen van ploegen richting de eerste internationale wedstrijden van dit seizoen. Er was het BK korte boten/ trials, de seat racing en de internationale regatta in Gent. Aan de hand van de resultaten die geroeid werden op deze wedstrijden was het mogelijk om op basis van de individuele prestaties gecombineerde ploegen te maken. Het resultaat was afgelopen weekend reeds zichtbaar in de prestaties van alle ploegen.

Zo haalde Aaron Andries (18 jaar, Gentse RS), geen negentien en pas eerste jaar senior, met zijn Brugse ploegmaat Tristan Vandenbussche (21 jaar, BTR) verschroeiend uit. Ze wonnen bij de zwaargewichten de A-finale in een nieuw internationaal baanrecord. Bondscoach Müller besloot dan ook met dit duo verder te gaan. Zij kunnen de komende jaren ook de andere boten versterken. Andries behaalde vorig jaar de Europese titel in skiff bij de junioren. Ook Vandenbussche was tot voor kort steeds in skiff actief en werd onder meer vicewereldkampioen bij de junioren. Hij en Andries kunnen de komende jaren ook de andere boten versterken. De Duitse bondscoach Axel Müller geeft aan hen en Vyvey als drie jonge talenten de kans om zich nu te meten met de wereldtop.

Verder roeit Tim Brys (KR Club Gent) niet langer samen met Van Zandweghe, de Gentenaar maakte de overstap naar de zwaargewichten en vormt nu een kwartet met Ruben Claeys (KR Sport Gent), Gaston Mercier (RCAE Liège) en indoorroeier Ward Lemmelijn (Roeiclub Schulensmeer). Naast de eerste Wereldbekermanche in Belgrado staat ook de derde Wereldbekermanche in Luzern begin juli al op hun programma. Als ze voldoen aan de limiettijden volgt in augustus het Europees Kampioenschap in München. In september staat het Wereldkampioenschap gepland in Tsjechië. (ACR)