Brugse Badminton Club verrast in Vlaamse interclub

De Koninklijke Brugse Badminton Club is dit seizoen in de Vlaamse interclubcompetitie met drie ploegen actief. De heren en gemengd spelen in de derde Liga terwijl de dames aan kop staan in de tweede Liga.

De Koninklijke Brugse Badminton Club beschikt naast een goede jeugdwerking tevens over diverse ploegen in competitie. Vijf zijn actief op provinciaal niveau. De drie andere spelen de interclubcompetitie op Vlaams niveau. Brugse 1H steeg voor dit seizoen naar de 3de Liga.

“Dat is toch een niveau hoger dan provinciaal. Helaas hadden we geen goede start”, vertelt Glenn Dumon. “De jeugd is zich verder aan het ontwikkelen en we zijn zeker van plan om toch wel tegen die heel goede tegenstanders ons mannetje te staan. Er volgen nu nog acht ontmoetingen. We maken zeker kans om wat te stijgen met de betrachting niet weggespeeld te worden.” Nathalie Bleyenberg fungeert als ploegkapitein van de gemengde ploeg. Ook zij zijn nieuw in de 3de Liga.

Titelkandidaat

“Wij zijn heel goed gestart en mogen toch stilletjes zeggen dat we een titelkandidaat zijn. Onze jonge gasten Milan Albers en Gust Maekelberg deelden twee weken geleden mee dat ze graag kampioen zouden worden. Het is nu aan ons om als ervaren spelers hieraan mee te werken. Ondertussen staan we aan kop.”

In de gemengde reeks zal men onder andere rekening moeten houden met Latem-De Pinte. Deze ploeg was zondag te gast in Brugge. Het werd 4-4. “We mogen blijven dromen. We gaan er alles aan doen om het kampioenschap te realiseren. Hopelijk blijven we gespaard van blessures. Maar ik ben fier op mijn ploeg”, aldus Bleyenberg. De hoogst spelende ploeg in competitie is dames 1 in de 2de Liga. “Ook wij zijn gestegen zonder kampioen te spelen en staan ondertussen tevens op de eerste plaats”, gaat Abigail Somers verder. “Misschien is dat een verrassing. Die leidersplaats werkt nu alvast motiverend en Brugs BC in 1ste Liga is toch al heel lang geleden. Het is nu aan ons om dat waar te maken. We zijn alvast op de goede weg.”

Komend weekend heeft in Londerzeel het BK voor de jeugd plaats, van de U11 tot en met de U19. Brugse BC heeft een tiental jongeren dat eraan deelneemt. Lars Van Belle en ook Lieke Van Parys proberen er hun titel te verlengen.

(ACR)