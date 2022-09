Brugsche Rugby Club viert 20 jaar en is klaar voor competitie: “Natuurlijk mikken we dit seizoen weer hoog”

Zowel de heren- als de damesploeg van de Brugsche Rugby Club begint vanaf 17 september aan de nieuwe competitie. De dames in derde nationale komen meteen uit tegen Waregem. “Wellicht onze belangrijkste tegenstander, met het oog op een eventuele promotie. Al is dit niet meteen een prioriteit.”

De damesploeg die uitkomt in derde nationale wil in de eerste plaats het niveau van vorig seizoen evenaren. “Hoog mikken doen we sowieso, maar tegelijkertijd starten we het seizoen met het uitvallen van enkele vaste speelsters en een hoop jonge speelsters die we natuurlijk willen begeleiden en op een goede manier willen ondersteunen”, klinkt Lauri Saunders als nieuwe communicatieverantwoordelijke. Naast dit is het zeker de ambitie om de club verder uit te bouwen, om met de dames naar tweede nationale te gaan. Het is dan de bedoeling om ook de jeugdwerking uit te breiden met extra ploegen en de dames met een bijkomend team. “Dat is een vereiste als je hogerop wilt. Eén ploeg bestaat uit 15 speelsters. Per wedstrijd mag je er maximum 22 hebben. Met een tweede team moet dat aantal verdubbelen”, rekent Lauri. “Dat is iets waaraan we moeten werken, opbouwen door rekrutering uit onze eigen jeugdteams. Zo kunnen de jongeren doorstromen. Dit gaat echter niet van het ene seizoen op het andere. Dat moet groeien.”

Op termijn willen we rekruteren uit de eigen jeugd

Open rugby dag

De competitie bij de dames opent op zaterdag 17 september met een voorronde met vijf ploegen, naast Brugge zijn dat Pajot, Schilde, Mechelen en Waregem als eerste tegenstander. Eenmaal de rangschikking daar is bepaald worden ze samengevoegd met een andere reeks.

Vorige zaterdag hield de Brugsche Rugby Club een open rugby dag. De dames speelden er op de Gulden Kamer in Sint-Kruis een vriendschappelijke wedstrijd tegen RC Curtrycke, de Kortrijkse ploeg die promoveerde en nu twee reeksen hoger en in eerste nationale uitkomt. “We kennen elkaar goed, spelen veel samen op beachtornooien, het is telkens een mooie ervaring en een goede waardemeter”, aldus Lauri Saunders.

Als kers op de taart van de open rugby dag was er bij de heren, die zondag 18 september met de competitie beginnen, de Battle of Belgium. De seniorenploeg van Brugge kroonde zich tot kampioen en mag opnieuw in derde nationale aan de slag. Zij eindigden vorig seizoen op de eerste plaats van alle Vlaamse ploegen en streden om de Belgische beker tegen de beste Waalse ploeg, Kibubu RC uit Sint-Pieters-Woluwe. BRC won met 26-12. (ACR)