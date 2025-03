Brugsche Rugby Club presenteert eerste The Lions Cup: “Tornooi tot iets groots uitbouwen”

Op zaterdag 19 april organiseert de Brugsche Rugby Club (BRC) op z’n terreinen in de Gulden Kamer in Sint-Kruis voor de eerste keer een tornooi, The Lions Cup.

De rugbywedstrijden met 15 tegen 15 zijn gepland tussen 14 en 17 uur. Daarna is er een gezamenlijke barbecue en een afterparty in het clubhuis.

“De laatste jaren kregen we interesse van ploegen uit het buitenland om bij ons in Brugge een wedstrijd te spelen. Wij hebben daar nu op ingespeeld, zij het gecentraliseerd op een datum”, legt Simon Verleye uit. Het vriendschappelijk tornooi staat open voor alle clubs. “De bedoeling is om het tot iets groots uit te bouwen. We spiegelen ons wat aan de Flanders Open in Dendermonde die destijds klein is begonnen.”

Deadline

Er is op 19 april reeds de komst van een team uit Oostende, dat recent werd opgericht, alsook twee Engelse ploegen: Canvey Island RFC en Towcestrians RFC. “Verder zijn we volop bezig met nog andere ploegen uit te nodigen. De deadline om in te schrijven is 31 maart.”

“Bij de jeugd zitten jongeren met potentieel”

De heren van BRC spelen dit seizoen in 1ste regionale, in de Vlaamse competitie. “We zijn met het eerste team vrijwillig een niveau gezakt, ook al omdat we moeite hadden om een tweede team op poten te zetten. Die wordt door de bond verplicht als je nationaal speelt.”

“Zij moeten telkens de verplaatsing met de eerste ploeg meemaken om hun wedstrijd ervoor af te werken. Dit was voor ons niet werkbaar. Onze tweede ploeg is nu in de laagste divisie gestart zodat ze daar rustig op eigen tempo kunnen groeien en nieuwe spelers volop een kans kunnen geven.”

Jeugdwerking

Bij de dames van de Brugsche Rugby Club, tevens actief in de competitie, is het ledenaantal ondertussen aan het groeien. Alsook de jeugdwerking kan op heel wat nieuwe spelers rekenen. “Het zijn jongeren met potentieel”, vindt Simon. “We zijn daar wel trots op en proberen dat nu ook verder uit te bouwen. Zoals ook het aanwerven van nieuwe trainers, want de jeugd vormt de toekomst voor onze eerste ploeg.”

(Alain Creytens)