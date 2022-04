Brugsche Rugby Club is kampioen

In de competitie Vlaanderen 1 won de Brugsche Rugby Club met 14-73 op bezoek bij reeksgenoot Kortrijk en promoveert op die manier opnieuw naar derde nationale in ons land.

Net voor Nieuwjaar wist BRC de West-Vlaamsde derby ook thuis te winnen van rechtstreekse concurrent Curtrycke. Door de toen zeer nipte overwinning was het Kortrijk dat achterop moest hinken in het klassement. De top drie in de rangschikking was overigens vanaf die speeldag bekend, al moest de volgorde nog bepaald worden.

Aan het langste eind

Brugge, Kortrijk en Dendermonde streden om de titel. Brugge trok zondag uiteindelijk aan het langste eind door te winnen op Kortrijk met ook een bonuspunt. De overwinning van Brugge kwam gedurende de wedstrijd nooit in het gedrag, en na 30 minuten kon het bonuspunt reeds verzekerd worden.

Net voor rust wist de thuisploeg ook de nul van het bord te vegen, maar het werd toch een ruime zege voor BRC en zo was de titel een feit. “Brugge keert terug naar derde nationale, waar we hopen competitief te kunnen meestrijden”, aldus Bert Van Belle bij de Brugsche Rugby Club. (ACR)