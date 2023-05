Brugsche Bowling Club is kampioen en promoveert: “We zullen in eerste nationale goed meedraaien”

De eerste ploeg van de Brugsche Bowling Club maakt in twee jaar tijd als kampioen evenveel promoties naar eerste nationale. “Een historisch moment voor deze club. In het verleden is men nooit eerste geëindigd. Nu twee keer op rij. Een unicum”, vindt Frank Vandorpe als fiere voorzitter.

De Brugsche Bowling Club heeft vrijdag in Zomergem de kampioenstitel bemachtigd in tweede nationale. Men had hiervoor aan een punt voldoende. “Onze tweede man stelde dit veilig waardoor we eigenlijk al vrij vroeg op de avond zekerheid hadden en konden vieren”, vertelt de voorzitter. “We zijn trouwens nog meer uitgelopen op de tweede in de stand, want zij hebben in totaal drie punten minder behaald die dag. We gaan nu naar eerste nationale. Dat was bij aanvang met de ploeg waarmee we van start gingen ook de doelstelling. Toen nog onder de naam New Holland, nu ondertussen, sinds dit jaar, de Brugsche Bowling Club.”

Terechte kampioenen

Men moest er wel twee jaar op wachten, want corona zorgde ervoor dat twee opeenvolgende competities werden stilgelegd. “We stonden toen ook twee keer eerste. Uitstel is geen afstel. We zijn de terechte kampioen, voor het tweede jaar op rij. Voor Brugge is dat wel leuk”, aldus Vandorpe. De Brugsche Bowling Club heeft de Bowl Inn in Sint-Andries als vaste stek, waar ze van september tot mei hun nationale competitie afwerken, op twee bowlingbanen met vijf tegen vijf. Deze accommodatie wordt dus ook volgend seizoen voor een reeks wedstrijden gebruikt. “We zien het positief in. We hebben er de ploeg voor. Meedraaien in de top van eerste nationale gaan we wellicht niet doen. Daarvoor zijn er paar ploegen in die reeks die net iets beter zijn dan wij. Plus, het wordt afwachten wie er daalt uit de ere-afdeling en wie er nog promoveert uit tweede. Zonder blessures of dergelijke zullen we wel goed kunnen meedraaien.” De zes spelers hebben ondertussen laten weten om door te gaan. “Dat is positief. Ik verwacht sowieso een goed seizoen waarin we misschien soms eens zullen kunnen verrassen. Maar vooral niet degraderen.”

Mooie resultaten

Binnen de Brugsche Bowling Club is verder de tweede ploeg in derde nationale zesde geëindigd. Wat mooi is. Er was even voeling met de top drie. “Met dezelfde spelers gaan ze volgend seizoen op zijn minst voor hetzelfde resultaat. Misschien gaan ze wel voor een plaats bij de eerste drie of voor de titel. Onze derde ploeg, eveneens in derde maar de andere reeks, werd voorlaatste. Maar deed het niet slecht tussen toch wel moeilijkere tegenstanders.” (ACR)