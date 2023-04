Brugsche Bowling Club gaat voor de kampioenstitel: “Grootste club in West-Vlaanderen”

De eerste ploeg van de Brugsche Bowling Club maakte voor dit seizoen de promotie naar tweede nationale A. In die reeks gaat men nu opnieuw voor de titel. “Als we de volgende wedstrijden winnen, zijn we sowieso kampioen. Voor Brugge zou het mooi zijn om dit twee jaar na elkaar te realiseren.”

De Brugsche Bowling Club heeft op vrijdagavond als thuishaven de Bowl Inn in Sint-Andries waar ze van september tot mei hun nationale competitie afwerken, op twee bowlingbanen met vijf tegen vijf. In het klassement van tweede nationale A staat de eerste ploeg aan kop. Na vorig jaar hoopt men ook dit jaar de promotie te kunnen vieren.

“Ere-afdeling is voor ons te hoog gegrepen. Of eerste nationale dan het eindstation wordt hangt af van hoe de ploeg progressie maakt en er eventueel spelers zouden bijkomen. Misschien zijn er uit onze tweede en derde ploeg die het potentieel hebben om door te groeien”, klinkt voorzitter Frank Vandorpe.

In derde nationale wordt veelal gespeeld tussen West-Vlaamse en Oost-Vlaamse ploegen. In tweede en eerste nationale komen daar teams uit het hele land bij.

De betere spelers binnen hun ploeg gooien meestal als eerste of laatste om het verschil te maken. “Dit is vrij te kiezen. Bij ons is het niveau van de spelers quasi gelijkaardig, waardoor we zomaar op eender welk moment met elkaar kunnen wisselen.” Op dinsdagavond wordt er in de Bowl Inn door de ongeveer 55 leden van de Brugsche BC geoefend. Af en toe gaan de spelers wel eens individueel trainen.

“We zijn een van de grootste clubs in West-Vlaanderen. Onze jongste speler is negen jaar, de oudste bijna tachtig. Er zijn er ook die recreatief bowlen, want niet iedereen is competitief aangelegd. En heel wat leden binnen onze club bowlen ook graag onder vrienden”, weet de voorzitter.

Kampioenschap

De twee andere ploegen van de Brugsche BC zijn beiden actief in derde nationale, zij het in verschillende reeksen. Daar zijn we best wel fier op en er spelen ook dames mee. In principe is het om telkens een strike te gooien. Lukt dat niet ga je uiteraard voor een spare om zoveel mogelijk punten te verzamelen”, vult Glenn Clarysse aan. “Ondertussen staan wij met 35 punten los op de tweede. Het kampioenschap wenkt.”

(Alain Creytens)