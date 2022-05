Brugs werelduurrecord padel alweer verbroken

In september vorig jaar slaagden vier leden van KTC Azalea in Brugge erin om het uurrecord padel spelen te verbeteren. Christophe Meulebrouck uit Sint-Andries, Pieter Cools uit Jabbeke, Kevin Caestecker uit Wingene en gewezen Cerclespeler Frederik Boi uit Sint-Andries zorgden samen voor 26 uur en 10 minuten aan padel. Dat was toen zeven minuten beter dan het vorige record dat normaal gezien pas de voorbije week door het Guinnes Book of Records gevalideerd zou worden.

Maar het voorbije weekend werd dat record reeds verbroken. Jentl De Bock, Jens De Maeseneer, Juan Fernandez en Kobe Heleven slaagden als enthousiaste studenten in hun opzet. Padel is de snelst groeiende sport in België en het viertal zag zijn kans schoon om daar een enorme uitdaging aan vast te knopen. Het Limburgse viertal stond liefst 28 uur, 12 minuten en 16 seconden op de baan. Het vorige record van de leden van Azalea werd hiermee op de Hasseltse Tennis en Padelclub Excelsior met bijna twee uur verpulverd. (ACR)