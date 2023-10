Brugs koppel neemt deel aan Bruges Belfry Darts

Van 6 tot en met 8 oktober heeft in het Tempelhof voor de vijfde keer het Bruges Belfry Darts tornooi plaats. Voor het Brugse koppel Jimmy De Beir en Sabine De Clerck uit Sint-Kruis een uitgelezen kans om internationale toppers te ontmoeten. De toegang voor de bezoekers en fans is op de drie tornooidagen gratis. Bruges Belfry is een internationaal WDF tornooi waar er punten verzameld kunnen worden voor de wereldrangschikking. Het prijzengeld bedraagt 17.000 euro plus 1.000 euro voor de G-darts. De organisatie is bijzonder trots dat zowel bij de heren als de dames een deel van de wereldtop alsook nieuwe namen hun deelname hebben bevestigd. De organisatie telt zaterdag 419 en zondag 426 darters.

“Voor vrijdag zitten we momenteel aan ruim 75 koppels. Er kan de dag zelf nog ingeschreven worden”, vertelt Dylan Ballegeer. “Voor zaterdag en zondag kregen we nog veel aanvragen die echter te laat waren, zelfs van het nummer zes van de WDF.”

Naast Andy Baetens (1ste in de WDF-ranking) doen 15 anderen uit de top 100, van Japan tot Brazilië, mee. Zoals de Brit James Hurrel, de Nederlanders Wesley Plaisier en Moreno Blom, de Schot Mark Barilli en de Belgen François Schweyen en Geert De Vos. “Het is mooi om misschien eens tegen één van die toppers te spelen”, zegt Jimmy De Beir. Zijn partner Sabine De Clerck knikt. Zelf maakte zij 20 jaar geleden nog deel uit van de nationale ploeg. Beiden komen op zaterdag tijdens het enkeltornooi in actie. Uiteraard om zo ver mogelijk door te stoten. “Hopelijk hebben we een goede dag. Voor ons beiden is het de vijfde keer dat we aan het tornooi meedoen. Getraind hebben we niet. We zijn er wel ieder weekend mee bezig. Tijdens een tornooi rond de kerktoren of in het land. Op vrijdag spelen we tevens met het eerste team van Brugs Hof in de eerste divisie van de Brugse competitie. Ook daar is het niveau fel verhoogd, ook bij de jongeren.” (ACR)