Brugs Boksgala brengt West-Vlaamse profboksers in de ring: “We hebben nog nooit eerder zoveel vip- en gewone toegangskaarten verkocht”

Op zaterdag 29 april is de nieuwe datum voor het Brugs Boksgala en dus niet langer op De Dag van de Arbeid. Sven Byosière van Boxing Club Kings Cobra zorgt alvast voor een mooie affiche. “Ook onze eigen jongeren komen in hun eigen stad in de spotlight te staan.”

Boxing Club Kings Cobra heeft als locatie de sportzaal van het Koninklijk Atheneum (KA) langs de Annuntiatenstraat in Brugge. Daar worden boksers begeleid door Sven Byosière en zijn trainersteam: Peter Blomme, Gino De Graeve, Willy Meuleman en Franky Lagaert. Zij staan in voor de negende editie van het Brugs boksgala, de Memorial van Fernand Roelands, in sportzaal Tempelhof in St. Pieters Brugge. “We willen vanaf heden dat het gala op een zaterdag plaatsheeft en het lijkt een succes te worden. Na corona wisten we niet aan wat we ons konden verwachten, zowel op vlak van sponsoring als van de opkomst. Maar we verwachten toch een pak volk. We hebben nog nooit zoveel vip- en gewone toegangskaarten verkocht.” Net zoals de andere jaren zijn er opnieuw een drietal profkampen. Daarnaast gaan er zo’n twintig boksers in de ring voor een kamp bij de amateurs. “Het gaat om sportievelingen uit alle uithoeken van het land”, weet Byosière.

Profkampen

Bij de profkampen is er in het eerste elitekamp de bokser uit de halfzware categorie Denis Roscescu die uitkomt voor Boxingteam Houtland uit Lichtervelde. In de tweede profkamp komt van de organiserende boksclub Abdul Utmanzai van Afghaanse origine in actie nadat hij onlangs zijn eerste profkamp won van Bjorn Fiaert. De derde is halfzwaargewicht Bruggeling Robin Barbiaux. Hij traint tevens in Lichterveld onder leiding van Filip Tampere en Delfine Persoon. Hij bokst op pinksterzondag 28 mei in Torhout voor de Belgische titel tegen Bruggeling Sadaam Da Silva Caetano. De drie West-Vlaamse profboksers zullen twee Bulgaarse en een Albanese tegenstander hebben. “Bij de amateurs zijn er onze leden, waaronder onze Harun Masovic, onlangs Belgisch kampioen, Sajed Baderkhel, Thibault Timmerman, Dorian Utmanzai, Pawel Gerek en Ekram Utmanzai.” Voor BC Houtland worden deze boksers in de ring verwacht: Ritchi Enzolan, Mehdaoui Azzedine en Rocko Yoka Ampela.

Praktisch

Wie hen allen aan het werk wil zien, kan dus naar het Brugs Boksgala op 29 april, in het Tempelhof in Sint-Pieters. De deuren gaan die dag open om 17 uur, de eerste kamp is voorzien om 18 uur. De inkom bedraagt 25 euro. (ACR)