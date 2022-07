Bruggeling Tristan Vandenbussche wereldkampioen roeien U23

Op het wereldkampioenschap roeien U23 of beloften in het Italiaanse Varese heeft Tristan Vandenbussche uit Brugge en lid van de BTR samen met Gentenaar Aaron Andries goud behaald in de zware dubbeltwee.

Het duo nam in de A-finale iets voorbij halfweg de race de leiding en stond die niet meer af. Ze finishten in 6:18’64 en hadden bijna drie seconden of een bootlengte voor op Moldavië. Ierland werd derde.

(ACR/ Foto VRL)