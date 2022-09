Bruggeling Tristan Vandenbussche nu ook Europees kampioen in de dubbel twee met partner Aaron Andries

België heeft zondag Europees goed gewonnen in de dubbeltwee op het EK roeien voor beloften in Hazewinkel nabij Willebroek.

Bruggeling Tristan Vandenbussche en Gentenaar Aaron Andries kroonden zich tot Europese kampioenen U23 door voor eigen volk de concurrentie te overklassen.

Andries en Vandenbussche, die eind juli al wereldkampioen werden in het Italiaanse Varese, balden in de dubbeltwee in een tijd van 6:19.63 de vuist voor de Duitsers Sydney Garbers en Timo Strache (op meer dan 3 seconden) en de Moldavische vicewereldkampioenen Alexandr Bulat en Ivan Corsunov (op meer dan 4 seconden).