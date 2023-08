Bruggeling Tristan Vandenbussche maakt zich op voor WK roeien in Belgrado: “Een plaats in de top elf moet kunnen”

Met het oog op een deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in de zomer van volgend jaar is het voor de roeiers tijd om zich te kwalificeren. Een eerste kans daartoe is het WK in Belgrado vanaf 3 september. Bruggeling Tristan Vandenbussche steekt alvast vol ambitie.

Tristan Vandenbussche (22, Brugse Trimm- en Roeiclub) neemt op het WK deel in een zware dubbeltwee samen met de twee jaar jongere Gentenaar Aaron Andries.

Goede voorbereiding

Een plaats bij de eerste elf is voldoende voor Parijs. Zo niet kan het nog in mei 2024 tijdens de finale van een kwalificatieregatta waar de eerste twee plaatsen recht geven op de Spelen, wat het totaal wereldwijd dan op dertien boten brengt.

“Ons nu al kwalificeren zou toch voor heel wat minder stress en druk zorgen dan volgend jaar”, vindt Vandenbussche. “Momenteel focussen we ons op Belgrado. We hadden een goede voorbereiding, de voorbije dagen ook in Hazewinkel. Nu moeten we vooral de puntjes op de i zetten.”

Bezetting

Al is het wel zo dat het de boot is die zich kwalificeert voor de Spelen en niet de roeiers zelf. “Ik zie weinig verandering in de huidige bezetting komen. Ik denk niet dat men nog een andere zware dubbel zal vinden.”

Vandenbussche-Andries werden vorig jaar in die discipline wereldkampioen bij de beloften en bereikten dit jaar tussen de grote jongens een zesde plaats op het EK in Bled (Slovenië).

Loting

Een knappe prestatie om verder op te bouwen. “Dat hebben we ook kunnen doen. Volgens ons schema ligt de piek op het WK. Zeker fysiek en technisch zouden we een pak beter moeten zijn.”

“We zaten alvast veel kilometers samen in de boot. Als we ons normaal niveau kunnen roeien, zit een plaats in de top elf in Belgrado er zeker in. Zij het dan zonder tegenslagen en tevens bij een goede loting.” (ACR)