Bruggeling Tibo Vyvey roeit naar Belgische titel in lichte skiff

In Hazewinkel had het Belgisch kampioenschap voor korte boottypes plaats. Op de tweede dag was dit in skiff. Bij de lichtgewichten ging de titel naar Tibo Vyvey (KR Brugge). Hij zette met 7’56 de beste tijd neer en had ruim vijf seconden voorsprong op Marlon Colpaert (KRNS Oostende). Tibo Vyvey maakte een tijdje terug zijn comeback na een hersentrombose. Een andere Bruggeling, Niels Van Zandweghe, vervolledigde het podium.

Alle roeiers die kandidaat zijn voor een nationale selectie met het oog op het komende internationale seizoen roeiden zonder al te veel problemen door de reeksen en de halve finales van het BK dat voor hoofdcoach Axel Müller als trials wordt beschouwd. Bij de zwaargewichten was er brons voor Tristan Vandenbussche (Brugse TR) op vier seconden van Gentenaar Aaron Andries, zijn ploeggenoot bij de Belgian Sharks met wie hij vorig jaar wereldkampioen werd bij de beloften. Tim Brys greep het zilver.

Andere titels

Verder waren er titels voor Alixe Nuytten en Jolijn Declercq (KRNS Oostende) bij de U19 in twee zonder. In hetzelfde boottype grepen hun clubgenoten Eline Van Locke en Astrid Francken tevens naar het goud. Een andere Oostendse Marit Janssens was dan weer goed voor een eerste plaats in skiff bij de junioren. Lukas Depla (KR Brugge) won bij de junioren het goud in skiff. (ACR)