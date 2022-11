Bruggeling Sander Blommaert wint belangrijke dance-award

De Brugse balletdanser en docent Sander Blommaert (30) heeft in het Verenigd Koninkrijk van One Dance UK de People’s Choice Award gewonnen. Dat is een jaarlijkse prijsuitreiking voor dansers die in de UK iets moois hebben gedaan voor de danssector. In zijn geval waren dat honderd online danslessen tijdens de lockdown.

Sander Blommaert, de tweelingbroer van kunstschaatser Ruben Blommaert, is geen onbekende in Engeland. Hij danste zeven jaar bij The Royal Ballet en heeft les gegeven aan de Elmhurst Ballet School in Birmingham. Daar leidde hij de oudste jongensklassen op om de wijde balletwereld in te springen. Nu werkt hij voor zijn eigen dansschool, de Blommaert Ballet School in Birmingham, waarmee hij in 2016 begon.

Sander volgde een opleiding aan de Royal Ballet School of Antwerp tot de leeftijd van 15 voordat hij voor een drie jaar durende opleiding naar de Royal Ballet School in Londen ging. Na zijn afstuderen kreeg hij een contract aangeboden bij de Royal Ballet Company waar hij 7 jaar danste en promoveerde tot First Artist. De Bruggeling behaalde diverse onderwijskwalificaties en trok in 2018 naar de Elmhurst Ballet School, waar hij de mannelijke studenten les gaf in hun laatste twee jaar op de school. Alle 18 mannelijke afgestudeerden tijdens de 3 schooljaren van Sander kregen een baan in de dansindustrie.

Gratis balletlessen

Tijdens de eerste lockdown van 2020 besloot Blommaert een reeks van 100 gratis balletlessen te geven. De opbrengst ervan ging naar het goede doel, National Health Service. Hij kon rekenen op een massale opkomst van 400 leerlingen en dat leverde hem uit een lijst met 24 nominaties in de Britse danssector in Bristol de People’s Choice Award van One Dance UK op. “Ik was absoluut niet van plan om er honderd te doen. Ik dacht dat het maar voor een paar weken zou zijn. Voordat we in lockdown gingen, zag ik yoga-instructeurs op Instagram dit soort lessen aanbieden en ik dacht dat het echt kon helpen bij het mentale welzijn van de mensen. Toen Elmhurst Ballet aankondigde dat we voor een bepaalde tijd naar huis zouden worden gestuurd, had ik meteen toestemming gevraagd om hetzelfde te doen.”

De lessen waren gericht tot een zeer toegankelijk niveau, zelfs voor professionals. “Het moeilijkste aan lesgeven op Instagram was dat ik niemand kon zien. Tijdens al mijn privélessen zijn we op Zoom zodat ik ze kan zien, wat het een stuk makkelijker maakt. Omdat ik niemand kon zien, vertrouwde ik er echt op dat de deelnemers dingen vroegen om aan te werken.” Sander is nederig om de People’s Choice Award te ontvangen. Het is zijn droom geweest om dansers te ondersteunen en te inspireren om hun potentieel te bereiken. “Ik zal hard blijven werken om zoveel mogelijk mensen te helpen, want deel uitmaken van hun traject en hun carrière is zo’n eer. Wie mij kent weet dat ik alles geef aan wat ik doe, aan mijn studenten en hun dansreizen, hen inspireer om hun dromen te volgen, te groeien als de dingen moeilijk zijn.” (ACR)