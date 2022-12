Bruggeling Sadaam Da Silva Vlaams kampioen licht zwaargewichten op boksgala in Izegem

Bruggeling Sadaam Da Silva Gaetano is Vlaams kampioen bij de licht zwaargewichten. Hij won in de Izegemse sporthal met technisch ko in de vierd ronde van Thibault George. Amy Naert won haar kamp tegen de Oekraïense Tetiana Perevezentseva door opgave in de 2de ronde.

Het Kerstboksgala in de Izegemse sporthal trok amper een 600-tal toeschouwers. De hoofdkamp ging tussen Gitsenaar Thibault George en de Bruggeling Da Silva. Een harde kamp! Thibault had het in de eerste ronde al moeilijk maar vocht goed terug in de tweede en derde ronde. In de vierde ronde kreeg hij enkele rake slagen te verwerken en kwam dit niet meer te boven. Hij verloor met technisch ko. Sadaam Da Silva mag nu uitkijken naar een Belgisch kampioenschap. “Liefst zo rap mogelijk”, zei hij.

Amy Naert

De Oekraïense Perevvezentseva was op het laatste moment naar Izegem gehaald als tegenstander van Amy Naert. Maar hoewel ze in de eerste ronde goed bewoog in de ring en de slagen van Amy kon ontwijken, was het al snel duidelijk dat ze onvoldoende fysiek had en een maatje te klein was voor de Ingelmunsterse. Ze gaf op in de tweede ronde.

Manolito Strynckx deed zijn profdebuut in Izegem tegen de Georgiër Mikheil Gabinashvili. De eerste drie ronden toonde Manolito dat hij technisch zijn tegenstander aankon. Maar de Georgiër heeft duidelijk meer ervaring en een harde slag die Manolito in de vierde ronde verraste. Hij won met technisch ko van Strynckx.

Denis Rosescu uit Roeselare won ruim op punten van de Georgiër Levan Ukikhhanlani. De naar ons gevoel mooiste kamp van de avond was die tussen de Bruggeling Timour Nikarkhoev en de in Duitsland wonende Serhii Ksendov. Timour toonde dat hij een klassebokser is. En de slechtste kamp was die van Brice Bula Galo en Aramkhel Shamsad. De speaker had eigenlijk al na twee ronden en twee publieke vermaningen voor onsportief boksen Van Bula Galo moeten omroepen: ‘Boksers out, verzorgers in! Aramkhel won toch nog ruim op punten…

(IB)