Bruggeling Ruben Cornelus trekt naar het PK veldlopen: “Niet echt uitgesproken ambitie”

Zondag wordt in Eernegem het provinciaal kampioenschap veldlopen afgewerkt. Ruben Cornelus (Olympic Brugge) neemt deel aan de korte cross. “Dit wordt mijn eerste echte test om te zien waar ik momenteel sta.”

Ruben Cornelus (25), het voorbije weekend van Oostkamp naar het centrum van Brugge verhuisd, begon op zijn twaalfde bij Olympic Brugge met allerlei atletiekdisciplines. Vanaf scholier koos hij voor de 3.000 en de 5.000 meter. Later herontdekte hij zich als een halve fond loper op de 800 en 1.500 meter. Wanneer Ruben terugblikt op zijn voorbije jaar is hij best tevreden.

“Vorige winter verliep alles vrij goed”, vindt de 25-jarige atleet. “Het was lange tijd geleden dat ik nog een periode blessurevrij was. Maar door corona waren er jammer genoeg geen wedstrijden. Daarna volgde een goede voorbereiding op het zomerseizoen. Op training liep alles vlot, maar op wedstrijden kwam het er moeilijk uit.”

Op avontuur

Vorige zomer ondernam de Bruggeling te voet met een rugzak en solo een trektocht van anderhalve maand, over de Pyreneeën van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. “Daardoor kon ik in het tweede deel van het seizoen niet meer deelnemen aan wedstrijden. In oktober was ik terug en nu ben ik opnieuw goed aan het trainen.”

Het PK wordt Rubens derde cross. “In Berlare stak ik nog niet in vorm en Roeselare was niet zo representatief door het zeer modderige parcours, wat mij niet zo goed ligt. Ik ben dan ook benieuwd naar het PK. Maar ik heb er alle vertrouwen in.” Op de korte afstand? “Doordat ik tijdens de zomer meer focus op de 800 en 1.500 meter is het in de winter beter om korte crossen te lopen. Ik vind het een leuk nummer. Het gaat sneller en het levert meer spektakel op. Ik start niet echt met een uitgesproken ambitie. Ik ga er vol voor gaan, mij amuseren en dan zien we wel waar ik eindig.”

Toffe groep

Naast Olympic Brugge is Ruben ook al ruim vijf jaar lid van de West-Vlaamse Alliantie, een trainingsgroep onder leiding van Stijn Fincioen. “Ik amuseer mij daar rot. Een toffe groep met allemaal goeie lopers samen. Dat werkt motiverend om goed te kunnen trainen”, vindt de kinesitherapeut die sinds december aan de slag is in het sportmedisch testcentrum Running and More in Sint-Michiels. “Daar vallen mijn passie voor de kinesitherapie en de sport mooi samen.”

