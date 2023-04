Bruggeling Ruben Blommaert stopt als kunstschaatser: “Ik heb bijna al mijn doelen bereikt”

Ruben Blommaert heeft verrassend het einde van zijn actieve schaatscarrière aangekondigd. De Bruggeling was sinds 2011 internationaal actief voor Duitsland. “Begin dit jaar liet de federatie weten dat er vanaf 2023 voor alle atleten bijna geen financiële steun meer komt. Zonder die steun kan je niet verder.” Maar Blommaert heeft vrede met het afscheid.

“Ik verdien niet veel, maar ik had weinig kosten”, vertelt Blommaert. “Mijn loon komt van Defensie en daarmee kan ik mijn lopende kosten betalen, en mijn trainer. Voor wedstrijden en trainingskampen hoefde ik niets te bekostigen. Maar ik zie het niet zitten om mijn spaarcenten uit te geven om aan wedstrijden mee te doen, wat toch een paar duizend euro kost. Daarnaast ben ik met mijn 31 jaar dichter bij het einde dan bij het begin van mijn carrière. Mijn meeste doelen heb ik bereikt. Nu nog financieel zwaar investeren zie ik niet zitten. Een moeilijke beslissing was het dus niet.”

Kampioen in Duitsland

De Bruggeling begon met schaatsen in 1998. Hij kwam tot 2010 uit voor België in het enkelschaatsen en nam deel aan het EK en het WK voor junioren. Een jaar later werkte hij samen met Annabelle Prölß en zij wonnen de titel bij de paren op de Duitse juniorkampioenschappen. Toen was Blommaerts carrière bij onze buren gelanceerd. In de zomer van 2014 werd hij Duits staatsburger, met behoud van de Belgische nationaliteit. Na Annabelle Prölß volgden als schaatspartner Mari Vartmann en Annika Hocke, met wie hij deelnam aan de Olympische Spelen in Zuid-Korea, en aan het WK in 2018 en 2019. Vorig jaar kwam dan de samenwerking met Alisa Efimova en de ambitie om de Winterspelen in 2026 te halen.

Op het voorbije WK in het Japanse Saitama werd het schaatspaar tiende. En eerder op het EK, eind januari, vierde.

“In Japan heb ik echt wel genoten. Ik deed er mee aan de Spelen, maar mijn WK daar vier jaar geleden was het absolute hoogtepunt. Daarom wou ik er per se weer naartoe, en ik had er voldoende voor getraind. Het werd uiteindelijk een mooie afsluiter van mijn carrière. Ik wil Alisa bedanken voor het mogelijk maken van het WK, want het seizoen was zeker niet gemakkelijk. We hadden wat problemen bij het springen, vooral van haar kant dan. We werden tiende op het WK, en om richting de medailles te gaan moest dat stukken beter, maar dat potentieel was er niet. We waren overigens al een heel seizoen aan het werk om die sprongen te verbeteren.”

Doorbetaald

Blommaert woont in Berlijn en werkt bij Defensie. Zijn contract daar loopt in september af. “Maar omdat ik nu negen jaar bij het leger actief ben, word ik gedurende een periode van drie en een half jaar betaald om bijvoorbeeld te studeren of een job te zoeken. Dat geeft mij tijd om me verder te ontwikkelen. Ik word daarin ook begeleid.”

Een terugkeer naar België zit er niet in. “Ik ben op mijn negentiende naar Duitsland verhuisd. Daar heb ik mijn leven opgebouwd en mijn eerste centen verdiend. Omdat ik graag in het kunstschaatsen wil blijven, als trainer, is België niet echt een optie – het is niet echt een wintersportland. Ik ga wellicht in Duitsland blijven.” (ACR)