Bruggeling Ruben Blommaert kan opnieuw internationaal schaatsen

Ruben Blommaert (30) nam vier jaar geleden deel aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Zij het voor Duitsland, in het paarrijden, omdat hiervoor in ons land niet voldoende middelen zijn. Hij woont er ondertussen tien jaar en Ruben kreeg hiertoe de kans in Obersdorf waar hij als sporter deel uitmaakt van Defensie.

Na Annabelle Prölß, Mari Vartmann en Annika Hocke heeft de Bruggeling met Alisa Efimova een nieuwe schaatspartner en de ambitie om de Winterspelen in 2026 te halen. Zij mocht de voorbije maanden echter niet aan internationale wedstrijden deelnemen.

“Alisa woonde in Finland, schaatste in het verleden voor Rusland en wilde dat nu voor Duitsland doen. Het reglement schrijft voor dat je dan een jaar aan de kant moet blijven”, weet Blommaert die met Efimova reeds tweede werd op de Duitse kampioenschappen.

Programma’s foutloos afwerken

Ondertussen is het zover en mag Ruben samen met zijn schaatspartner tijdens internationale wedstrijden het ijs op. En dat kan een eerste keer dicht bij huis, tijdens de 54ste Nebelhorn Trophy in Obersdorf waar zowel Duitse als buitenlandse kunstschaatsers aan deelnemen, zoals ook de Belgische Loena Hendrickx.

Het evenement heeft plaats van 22 tot 24 september. Blommaert kijkt alvast uit naar zijn eerste internationale wedstrijd met Alisa Efimova. “We zijn blij dat het eindelijk begint. We willen laten zien wat we kunnen en onze programma’s foutloos afwerken. Het doel is om vroeg in het seizoen zo veel mogelijk wereldranglijstpunten te verzamelen zodat we alsnog een plek kunnen bemachtigen in de Grand Prix”, aldus Blommaert.

In totaal zijn in Obersdorf 19 mannen, 18 vrouwen en 15 paren uit 25 landen geregistreerd. Met zijn 54-jarige geschiedenis is de Nebelhorn Trophy één van de meest traditionele kunstschaatswedstrijden ter wereld. Veel sterren hebben er reeds opgetreden. De Russische kunstschaatsers zijn dit keer echter geschorst omwille van de oorlog in Oekraïne.

(ACR/ Foto GF)