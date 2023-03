Bruggeling Ruben Blommaert beëindigt kunstschaatscarrière na onvrede met partner

Ruben Blommaert heeft donderdag op sociale media verrassend het einde van zijn carrière aangekondigd. De 31-jarige Bruggeling, die op internationaal niveau uitkwam voor Duitsland, werd vorige week nog tiende bij de koppels op het WK kunstschaatsen in het Japanse Saitama. Op het EK eind januari viel hij als vierde net naast het podium.

Blommaert kwam echter niet meer goed overeen met zijn partner Alisa Efimova. “Dit was een seizoen met meer dieptepunten dan hoogtepunten”, verklaarde Blommaert op Instagram.



Hij vormde de voorbije drie jaar een duo met de Fins-Russische Efimova. Hun doel was kwalificatie voor de Olympische Winterspelen in 2026 in Italië, in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Maar hun verstandhouding was niet meer honderd procent. “Ik heb het plezier altijd meer gewaardeerd dan de resultaten”, legde Blommaert uit. “We hebben een andere benadering van hoe we onze sport willen beoefenen. Dat is oké, maar het kan niet meer om dagelijks samen te werken.”