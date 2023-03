Bruggeling Ruben Blommaert 7de in paar op het WK na de korte kür

In het Japanse Saitama wordt het WK kunstschaatsen georganiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis van ons land zijn er vijf Belgische schaatsers aanwezig. Hierbij is Ruben Blommaert niet gerekend. Hij groeide op in Brugge, verhuisde voor zijn sport naar Oberstorf in Duitsland, het land waarvoor hij ook uitkomt op het WK.

Ruben Blommaert (31) schaatst er samen in paar met Alisa Efimova. Samen gingen ze op de eerste dag alvast goed van start. In hun eerste seizoen wil het paar een sterk debuut maken op de wereldkampioenschappen na de vierde plaats op de Europese kampioenschappen eerder dit jaar. Na een stevige korte kür eindigden ze woensdag knap als zevende. “We maakten één foutje, maar de rest van het programma was prima”, aldus Blommaert.

Ze kregen 64,43 punten. Het paarschaatsen wordt geleid door het Japanse duo Riku Miura/Ryuichi Kihara (80,72 punten). Zij gaan de Amerikanen Alexa Knierim en Brandon Frazier (74,64) en het Italiaanse koppel Sara Conti en Niccolo Macii (73,24) vrij duidelijk vooraf. Donderdag doen naast Blommaert en zijn schaatspartner negentien van de drieëntwintig koppels mee aan het vrije programma.

Blommaert eindigde als 13de op het WK 2018 en 14de in 2019 met Annika Hocke, nog steeds onder de Duitse vlag. Het paar behaalde ook de 16de plaats op de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018. Efimova (23) vertegenwoordigde Finland tot 2014 voordat ze een paarschaatscarrière begon in Rusland. Toen haar samenwerking met Alexander Korovin eindigde, verhuisde ze naar Duitsland en begon ze bij Blommaert. Efimova’s moeder Marina Shirshova is een kunstschaatscoach in Finland. (ACR)