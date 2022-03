Bruggeling Mike Bogaert start zondag in crossduatlon bij M40 en zet zijn zinnen op podium

Zondag 13 maart heeft in Retie in de Antwerpse Kempen het Belgisch kampioenschap crossduatlon plaats. Bruggeling Mike Bogaert hoopt op een podiumplaats bij de M40.

Om de winter te overbruggen gaan heel wat triatleten alternatieven zoeken. Eén daarvan was de voorbije maanden deelnemen aan de Cross Duatlon Series, die zondag met een manche in Retie wordt beëindigd. De deelnemers zullen er 4 kilometer lopen, 24 kilometer mountainbiken en nog eens 4 kilometer lopen, meteen goed voor de nationale titels in de verschillende leeftijdscategorieën.

Kortere afstanden

Mike Bogaert nam vorige zondag deel aan de Wintertriatlon in Diksmuide en mikt in de Kempen op een goed resultaat. “Ik werd in Diksmuide zeventiende en eerste bij de Masters 40, waarvan ik nu deel uitmaak. Het was een goede test om te zien hoe ver ik sta. Ik zit op mijn niveau van de voorbije jaren. Het fietsen gaat goed, het lopen kan misschien iets beter, maar mijn belangrijkste wedstrijden zijn pas in mei”, vertelt Bogaert. “Er is dit jaar niet echt een ambitie om aan lange triatlons mee te doen. Ik kies eerder voor de kortere afstanden. Zo kan ik meer wedstrijden doen en dat is heel anders trainen. Halfweg september wil ik wel aan het BK halve triatlon meedoen in Lacs de l’Eau d’Heure.”

Parcours verkennen

De 39-jarige voorzitter van het Triatlon Brugge Team (TBT), die al aan zeven Ironmans deelnam, focust nu op Belgische wedstrijden en kampioenschappen. “Nu ik tot de categorie M40 behoor, geeft dat een nieuwe stimulans en een extra motivatie. Ik ga in Retie ‘s morgens al het parcours verkennen. Het zou er droog bij liggen. Het kan dus snel gaan en niet te technisch. Dat ligt mij wel.”

Nog uit West-Vlaanderen is er BMT – met Niki Devoldere, Tim Vijverman en Kevin Strubbe – waarmee Bogaert rekening zal moeten houden. (ACR)