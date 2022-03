Bruggeling Kurt Deklerck hoopt op een Europese pooltitel

Van vrijdag 4 tot en met vrijdag 12 maart heeft in Lasko in Slovenië het Europees kampioenschap 8-ball, 9-ball en 10-ball voor rolstoelatleten plaats. Dit EK wordt georganiseerd door de EPBF (European pocket Billiard Federation). Eén van de deelnemers is Bruggeling Kurt Deklerck die reeds eerder in de drie disciplines de Europese titel behaalde.

Deklerck belandde op zijn zeventiende in een rolstoel na een ongeval met zijn motorfiets. In 1987 begon hij met snooker. Twee jaar later was hij al wereldkampioen rolstoelsnooker. Hij behaalde vier wereld- en vier Europese titels. In 1994 begon hij dan ook met pool en was de eerste Europees kampioen 9-ball in 1999 in Poznan, Polen. Alsook de eerste Europees kampioen 10-ball ooit, in 2013 in Portoroz, Slovenië. “Ik doe opnieuw aan alle disciplines mee en start vrijdag 4 maart met 10-ball, op 7 maart begint het tornooi 8-ball en afsluiten doe ik met 9-ball op 10 maart”, vertelt Deklerck.

In Slovenië zijn er 21 deelnemers uit 13 verschillende landen bij de rolstoelgebruikers: Zweden, Finland, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Slovenië, Litouwen, Letland, Italië en België. “Ik heb de voorbije maanden veel geoefend tot zes, zeven uur per dag, zeven dagen op zeven. Ik ben er dus klaar voor en hoop stiekem op een Europese titel”, aldus de 55-jarige Kurt Deklerck. “In welke discipline dan ook. Voor minder dan een medaille ga ik niet, maar de concurrentie is er enorm groot en goed. Het zal dus afhangen van de details.”

Kurts teller van behaalde medailles op Europees kampioenschappen georganiseerd door de EPBF staat op 21 waaronder 5 keer goud, 9 maal zilver en 7 keer brons. In totaal heeft de Bruggeling in zijn carrière reeds 279 medailles behaald. Naast poolbiljart was dit ook in snooker. Daarnaast kan Deklerck rekenen op trouwe sponsors. “Dankzij deze mensen is deze trip mogelijk. Want als niet gesubsidieerde topsporter is het anders heel moeilijk om dit financieel rond te krijgen. Want groot of miniem prijzengeld is er niet te winnen op een EK. Ik ben hen dan ook van harte dankbaar voor hun loyaliteit.” (ACR)