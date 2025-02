Bruggeling Hannes Obreno nieuwe technisch directeur bij de VRL

De Vlaamse Roeiliga heeft Hannes Obreno aangesteld als nieuwe technisch directeur topsport bij de Vlaamse Roeiliga. Hij start op 1 april 2025.

De technisch directeur topsport is verantwoordelijk voor het sporttechnische lange termijn beleid gericht op het realiseren van topsportdoelstellingen (top 8 op de Olympische Spelen). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie van de prestatieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en talentenprogramma’s. Als technisch directeur zal Hannes ook het professioneel coachkader (Jeroen Neus uit Oudenburg als elitecoach, Jonas Deconinck als U23 coach en Eveline Peleman als U19 coach) aansturen en begeleiden.

Hannes Obreno (34) heeft een succesvolle topsportcarrière in het roeien achter de rug, als lid van de Brugse Trimm en Roeiclub, met als hoogtepunt zijn vierde plaats in de skiff op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (Brazilië) in 2016. Hannes neemt de fakkel van Pim Raaben over, ook al iemand uit Brugge, die eind vorig jaar afscheid nam bij de Vlaamse Roeiliga. (ACR/ Foto VRL)