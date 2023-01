Brugge heeft er met Abdul Utmanzai een profbokser bij: “Jong, gedreven en harde werker”

De Brugse Boxing Club Kings Cobra heeft opnieuw een profbokser in de rangen. Abdul Utmanzai is 22 jaar, van Afghaanse origine en staat voor zijn eerste profkamp in de ring tijdens het Brugs Boksgala dat niet langer op 1 mei plaatsheeft. Dit jaar kiest men voor zaterdag 29 april in het Tempelhof in Sint-Pieters.

Boxing Club Kings Cobra heeft als locatie de sportzaal van het Koninklijk Atheneum (KA) langs de Annuntiatenstraat in Brugge. Het is er sinds de coronaperiode zo druk dat men zelfs mensen met interesse voor het boksen moet weigeren. “De bokssport is enorm populair. Ik hoor dat ook bij andere clubs in ons land”, opent Sven Byosière. “De drempel om te willen boksen behoort tot het verleden. En er worden opnieuw volop wedstrijden georganiseerd.”

Enorme inzet

Na onder andere Jymma Osei en Sergei Brugse Beer Ballegeer trekt Kings Cobra opnieuw met een profbokser naar de ring. Abdul Utmanzai werd vorig jaar Vlaams kampioen in de gewichtsklasse -67 kg, heeft ondertussen 25 kampen gebokst, kampte al geregeld in het buitenland en heeft ervaring. “Abdul is jong en enorm gedreven. Hij werkt hard nadat hij ’s morgens heeft gelopen en komt ’s avonds bij ons in de club. Hij heeft er de aanleg voor en wil echt wel iets bereiken. Ik vergelijk hem soms met het scenario van een Amerikaanse film: opgegroeid binnen een arm gezin waar hij in dit geval als bokser enorm veel voor doet. In al mijn jaren in de boks, en we hadden er toch al veel, heb ik zelden zo’n jongen gehad als Abdul. Hij heeft een enorme inzet, klaagt nooit en hij heeft talent. Een werkpunt is dat hij tijdens een kamp soms nog te veel vecht. Hij is sterk, maar dat zullen zijn tegenstanders ook zijn. Hij zal zich dan op techniek beter moeten tonen. En zijn techniek kan echt wel beter”, vindt Byosière.

Boksgala

De coach deed voor Abdul een aanvraag voor deelname aan het boksgala in Ingelmunster op 4 februari. “Het programma zit volledig vol. Zijn eerste profkamp vindt plaats op 29 april tijdens ons eigen boksgala. Hij heeft nog wat tijd om zich voor te bereiden. Daarna volgen nog redelijk wat wedstrijden binnen een zeer riante gewichtscategorie. Abdul bokst bij de welters tot 67 kg, een van de zwaarste klassen, omdat er daar zeer veel in actief zijn. We hopen dus op goede resultaten.” Sven Byosière is ondertussen volop bezig met het programma voor het Brugs Boksgala. “Er komt een groep Hongaren langs. Een van hen is de tegenstander van Abdul.” (Alain Creytens)