Brugge gaststad voor BK Gymnastiek in 2024

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) heeft Brugge aangeduid als gaststad voor het Belgisch Kampioenschap Gymnastiek in 2024. De wedstrijd zal plaatsvinden tijdens het pinksterweekend van 18 tot en met 20 mei 2024 in de topsporthal van Sport Vlaanderen in Assebroek.

De Brugse sportvereniging Basics! vzw en turnclub Varsenare Oostkamp vzw staan in voor de organisatie van het evenement. “Naast het competitieve topsportgedeelte mikt de Gymfed ook op de recreatieve sporter. In dat kader zetten beide verenigingen ook een belevingstraject op om de gymnastieksport in al zijn facetten onder de aandacht te brengen van de recreatieve sporter in het algemeen”, aldus sportschepen Franky Demon. (CGRA)