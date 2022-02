Brugge Boat Race opent met ruime opkomst nationaal roeiseizoen

Zaterdag had de Brugge Boat Race plaats. Zij het een ‘limited edition’ want omwille van de pandemie werd net als vorig jaar afgestapt van een tweedaags internationaal roei-evenement en verschenen op één dag enkel Belgische boten aan de start.

De inschrijvingen verliepen goed bij de organiserende Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB). Uiteindelijk verschenen niet minder dan 280 roeiers uit 13 roeiverenigingen uit ons land aan de start. Verdeeld over drie manches kwamen er circa 70 boten op het water over de 5000 meter tussen Nieuwege Brug en het Waggelwater. Het betrof 15 achten, verdeeld over de eerst twee manches en dan nog eens 55 boten in alle andere boottypes.

De race in acht met stuurman werd in aanwezigheid van de nieuwe bondscoach, de Duitser Axel Müller, gewonnen door KRC Gent. Bij de dames toonde KRNSO zich het snelst, met in de boot Luca Colpaert, Ilse Vandenhouweele, Stien Vanbelle, Erin Neus, Astrid Franken, Marit Janssens, Cato Vanheste en Eline Van Loke. Bij de masters ging de zege naar een gemengde boot van de clubs uit Dinant en Luik, voor twee achten van de KRB.

Bij de kleinere boottypes kon de club uit Oostende zich bij de dames junior nog eens manifesteren, in een dubbel vier met Alixe Nuytten, Lien Boucquez, Laura Ryckaerts en Jolijn Declercq. De wedstrijd in skiff bij heren werd gewonnen door Tibo Vyvey van de organiserende KR Brugge. Hij legde de afstand van 5 kilometer af in 19:45’62”. De zege in die eenmansboot bij de dames junior was voor zijn clubgenote Sofie Deconinck Denys.

De mooie dag werd afgesloten met een handicap bij de masters over verschillende leeftijden in diverse bootcategorieën. Gewezen Olympisch roeister Marie-Anne Vandermoere toonde zich hierin samen met Ann Peeters, ooit nog actief op het WK in ’92, het snelst in een dubbel twee. Zij legden de afstand af in 20:47’00”. De trofeeën werden overigens overhandigd door Patrick Willems die in 1976 als roeier deelnam aan de Olympische Spelen in Montreal.

(ACR)