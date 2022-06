Bruges Broncos start met American football in Brugge

In Brugge is Bruges Broncos boven de doopvont gehouden. Een nieuwe club die American football zal aanbieden, voor jong en oud. “Bronco is eigenlijk een zeer wild paard dat moeilijk te temmen is. Dat is een beetje het idee rondom onze drijfveer binnen onze organisatie”, vertelt Nick Vanhee als de initiatiefnemer van de teamsport die in de Verenigde Staten immens populair is.

Als locatie ziet Bruges Broncos na contact met de Brugse sportdienst een mogelijkheid op terreinen van de Gulden Kamer in Sint-Kruis. “We zouden eventueel kunnen starten op de site van de Brugse Rugby Club om op termijn eventueel een eigen stek in die buurt te kunnen creëren.”

Interesse en potentieel

Nick Vanhee heeft al twaalf jaar ervaring met American football. Hij speelde en begon met een jeugdwerking in Oostende, was één jaar in Amsterdam actief en tot voor kort in Limburg. “Ik krijg bij de opstart in Brugge de hulp van onder andere mijn schoonbroer Michel Eeman, met daarnaast een heus team dat ons ondersteunt. Julie Ampe, mijn vriendin, is de crewmanager die in leiding staat van de mensen die ons ondersteunen. We zien wel hoe vlug het evolueert. Brugge is een grote stad. De interesse en het potentieel is er”, weet Vanhee die American football niet wil associëren met rugby.

“Nu is er een Vlaamse en een Waalse competitie, wat de verplaatsingen niet zo ver maakt”

In de jaren tachtig kende de provinciehoofdstad met de Brugge Bulldogs een gelijkaardig initiatief. Met de Bruges Broncos komen er met de Izegem Tribes en de Ostende Pirates in Vlaanderen acht teams. Daarnaast zijn er nog een twaalftal ploegen in Wallonië. “In het verleden was er nationaal een eerste en tweede divisie”, weet Vanhee. “Nu is er een Vlaamse en een Waalse competitie, wat de verplaatsingen niet zo ver maakt. Sinds dit jaar is er ook een BNL, een liga dat ons land en Nederland met elk hun beste drie teams overkoepelt. En sinds vorig jaar is er de professionele European League of Football.”

Complete ploeg

Nick en zijn vrienden zijn echt gepassioneerd door American football. Ze zijn ondertussen in verschillende scholen met initiaties gestart. Op 20 augustus volgt er een open teammeeting, voor zowel jongens als meisjes en volwassenen. “Dit wordt de start van onze campagne. Kort daarna beginnen we te trainen met de bedoeling om zo vlug mogelijk in competitie te gaan, vooral om onszelf te verbeteren met de focus om eerst een complete ploeg te hebben vooraleer we echt aan een plaats in de stand of voor de titels gaan.”

“We investeren in een deftige opleiding en coaching”

Dat kan bij de volwassenen, vanaf 18 jaar. Daarnaast zijn er de Juniors van 16 tot 19 jaar. Bij de Cadetten of de jongeren tussen 12 tot 16 jaar is er ook contact. Onder 12 jaar is het flag football. “Zij leren zonder contacten het American Football kennen. De spelvorm wordt wel toegepast, het tackelen gebeurt in de vorm van een wimpeltje dat je bij je tegenstander moet afnemen”, legt Vanhee uit. “Ons mikpunt is om ook daarmee te starten. Met daarnaast hopelijk voldoende spelers om in de andere diverse leeftijden een volwaardige ploeg te hebben. Los van het niveau, want daar werken we wel naar toe, mede door het investeren in een deftige opleiding en coaching”, besluit Nick Vanhee. (ACR)