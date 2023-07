Brons voor Lyssa Vansteenkiste op EK skeeleren in Valence d’Agen

Lyssa Vansteenkiste uit Roksem bij Oudenburg moest op woensdag vroeg aan de bak op de 1.000m bij de Youth Ladies. De beste zestien renners plaatsten zich in de eerste ronde voor de halve finale.

Met de negende tijd slaagde de atlete van Zwaantjes Roller Club in de eerste opdracht. In de halve finale reed ze attent mee voorin, perste in de laatste rechte lijn alles eruit om een derde plaats uit de brand te slepen, goed voor de finale.

Finale

In die finale bleef Lyssa lange tijd in de achterhoede. In de laatste ronde ontbond ze haar duivels. Ze schoof op en in de laatste bocht sprintte ze snedig naar een derde plaats. Het goud ging naar Italië, het zilver naar Frankrijk.

Voor Lysa is het brons op de 1.000m alvast een schitterende bekroning van een moeilijk piste toernooi met zeer technische, parabolische bochten.