Brons voor Jarne Duyck en Robbe Demets op Junior European Cup judo

Vier West-Vlaamse judoka’s namen het voorbije weekend onder leiding van coach Dirk Van Tichelt deel aan de Junior European Cup in het Portugese Coimbra. Zowel Robbe Demets (-66kg/ JC Judo Kwai Moorsele) als Jarne Duyck (-81kg, JC Kawaishi Ingelmunster) waren in hun gewichtsklasse goed voor een bronzen medaille.

Jarne Duyck uit Ingelmunster, vijfvoudig nationaal kampioen bij de jeugd, mocht bij de juniores voor de eerste keer deelnemen aan een manche van de Europa Cup. Hij won zijn eerste kamp tegen de Italiaan Enrico Signorini en vervolgens tegen de Fransman Jason Okoye.

In de kwartfinale stond hij opnieuw tegenover een Fransman, Spiros Elefthariadis, die hij tevens versloeg om zich te plaatsen voor de halve finale. In die kamp verloor Jarne van de Moldaviër Mihail Latisev die later eindlaureaat werd.

“Dit resultaat is alvast een goed begin voor een hopelijk nog beter seizoen. Mijn EK-selectie is binnen, maar dit jaar is het doel om op grote kampioenschappen te scoren’, aldus Jarne Duyck die samen met Robbe Demets de Olympsiche Spelen in 2024 in Los Angeles ambieert.

Brons voor Robbe

Een dag eerder was er in Portugal ook een bronzen plak voor Robbe Demets. De judoka uit Lendelede die onlangs in Tielt zijn zesde en laatste Belgische jeugdtitel behaalde begon de Junior European Cup met winst tegen de Oostenrijker David Peritsch en versloeg daarna de Brit Shaun Malazarte. Hij zette ook de Fransman Driss Jbilou Masson opzij, maar verloor uiteindelijk in de halve finale van de eindwinnaar, de Italiaan Valerio Accogli.

Robbe greep uiteindelijk brons na winst tegen de Zweed Olof Hermodsson. Demets ruilde vorig jaar Judoclub Koksijde voor Judo Kwai Moorsele waar hij Eddy Nollet als coach vond en die hem veel vertrouwen schenkt. Gentenaar Deny Altemirov won wel zijn halve finale in de gewichtsklasse van Demets en was uiteindelijk goed voor zilver.

Warre Denys (-90kg/JC Jenos Kwai Hooglede) won zijn eerste kamp tegen Nika Kevlishvili (Spanje), maar verloor daarna in de tweede ronde tegen Gabriele Sammartino (Italië). En bij de dames kwam Luna Verfaillie (-57kg/JS Asahi) in actie. Haar kamp in de tweede ronde tegen de Nederlandse Mirthe Van Kerkhof was de laatste in Coimbra.

(ACR)