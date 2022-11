Brons voor Florian Van Acker op WK

Op het wereldkampioenschap G-tafeltennis in het Spaanse Granada moest Florian Van Acker vrede nemen met de bronzen medaille. De tafeltennisser uit Sint-Juliaan verloor in de halve finale van de Zuid-Koreaan Kim Chang Gi.

Florian Van Acker is nog steeds de nummer één van de wereld en veroverde eerder ondere al goud op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro en vorig jaar nog brons op de Spelen van Tokio. De 25-jarige Van Acker had in de 1/8ste finale en kwartfinale relatief vlot de maat genomen van de Tunesiër Karim Gharsallah en de Fransman Timothe Ivaldi. In de halve finale tegen Kim Chang Gi verloor hij echter nipt de eerste twee sets (9-11 en 10-12). De derde werd wel nog gewonnen (11-7), maar in de vierde set trok de Zuid-Koreaan het laken naar zich toe. Florian Van Acker reageerde na afloop teleurgesteld. “Normaal is het block een van mijn sterke punten, maar nu liep het niet goed. Ik kreeg mijn blocks met moeite op tafel. Daarom heb ik mijn spel veranderd en ik ben blijven vechten voor elk punt.” De bronzen medaille smaakt zuur voor hem. “Ik weet dat ik beter kan, dus ik ben daar niet tevreden mee.” (KPL)