Brons voor Elena De Naeghel op Belgisch kampioenschap judo

De jeugd van Judoclub Varsenare behaalt de laatste maanden opnieuw heel sterke resultaten. Vorige week won Elena De Naeghel brons op het Belgisch kampioenschap. “De onlangs gehouden kampjestraining, waar ook de allerjongste judoka’s voor de ogen van ouders en supporters hun technisch kunnen en hun vechtlust demonstreerden en waarbij de hele judoclub betrokken werd, was opnieuw een groot succes. In april starten we opnieuw met de multimove-training, de opstap naar het echte judowerk”, zegt hoofdtrainer Dany De Clerck. “Met onze werking blijven we scoren. Elena De Naeghel werd voor het tweede opeenvolgende jaar provinciaal kampioen. Bruce Bailliu werd derde op het Vlaams kampioenschap. En absoluut hoogtepunt was de bronzen medaille van Elena De Naeghel op de Belgische kampioenschappen.” Elke woensdag en vrijdag wordt er tussen 17.15 en 21.15 uur getraind in de judozaal in Hof Ter Straeten in Varsenare. Alle sportievelingen vanaf vijf jaar zijn welkom voor gratis initiatielessen. Meer info vind je op www.judoclubvarsenare.be. (PA/gf)