Brons op EK powerlifting

De Ingelmunsterse Ellen Depreitere nam in het Hongaarse Boedapest voor het eerst deel aan het Europees kampioenschap powerlifting en veroverde meteen een bronzen medaille op het onderdeel deadlift. En dat terwijl ze nog volop bezig was met heropbouwen na een mindere periode.

“Mijn doelstelling was vooral om te genieten. Ik ben namelijk na mijn jongste wedstrijd in mei 10 kg afgevallen en ook even medisch op de sukkel geweest. Dus heb ik een maand niet kunnen trainen, waardoor ik natuurlijk wat kracht kwijt was”, opent de 21-jarige Ellen Depreitere. “Daardoor heb ik in twee maanden weer op moeten bouwen naar mijn oude nummers. Ik ben nog altijd niet waar ik was voor ik die mindere periode had, maar dat komt zeker terug. Omdat ik niet op mijn hoogste niveau kon presteren, had ik vooral voor mezelf gezegd dat ik gewoon zou genieten van de ervaring. Ik wou de verwachtingen niet te hoog leggen voor mezelf aangezien het ook natuurlijk nog maar mijn eerste internationale competitie was. Ik ben dan ook uitermate tevreden met die behaalde bronzen medaille.”

“De competitie is heel goed verlopen. Ik heb iets minder goed gepresteerd op squats dan gehoopt, maar de prestatie op deadlift maakte het allemaal weer goed. Brons behalen maakt de ervaring tien keer beter.”

Ondertussen blikt Ellen al vooruit naar de kwalificatiewedstrijden voor het volgend EK én WK. “De volgende wedstrijd zal normaal in februari zijn. Daar zou ik mij graag terug kwalificeren voor het EK en misschien ook voor het WK maar dat zal nog te zien zijn hoe de trainingen tot dan verlopen. Daarna staat ook het BK weer op de planning en dan zal het kijken zijn of ik weer aan internationale competities kan deelnemen. Zo ja, neem ik zeker terug deel.” (RV)