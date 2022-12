Broers Tom en Arne Vanhove ontgoocheld na WK goalbal: “Resultaat viel tegen, maar ervaring was waardevol”

De Belgian Bulls, de nationale herenploeg goalbal, met de broers Arne en Tom Vanhove, eindigde als tiende op het WK in het Portugese Matosinhos. “Met een vernieuwd team wilden we graag de kwartfinales bereiken. We zijn teleurgesteld dat het niet lukte, maar deze groep deed waardevolle ervaring op.”

Tom, uit Blankenberge, en Arne Vanhove, uitgeweken naar Sint-Kruis Brugge, zijn niet nieuw binnen de Belgian Bulls. Als lid van het Brugse ViGe Noordzee trokken zij onder andere naar de voorbije Paralympics in Tokio waar ze in de kwartfinales werden uitgeschakeld. Ze waren toen nog in het gezelschap van hun andere broer Bruno Vanhove als aanvoerder van het team. “Bruno besliste eind vorig jaar om afscheid te nemen van de Belgian Bulls. Het was de eerste keer zonder hem op een groot tornooi en we moesten dat opvangen.”

Twee overwinningen

Het WK goalbal bracht de beste zestien teams ter wereld bijeen. Verdeeld in twee groepen van acht gingen de beste vier van elke poule door naar de kwartfinales. De Belgian Bulls lieten in de groepsfase twee overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen optekenen en waren met een vijfde plaats uitgeschakeld.

“We zijn aan een nieuwe ploeg aan het bouwen met jonge spelers”

Men wist dat het moeilijk zou worden, want ze moesten één van de vier grote landen in hun groep (Brazilië, Duitsland, Japan of Turkije) verslaan. De Belgian Bulls, 12de van de wereld, eindigden op de tiende plaats in het tornooi.

Paralympische Spelen

Tom Vanhove kon zijn ontgoocheling na het WK niet verbergen, maar zag ook een lichtpunt. “Het is spijtig dat we er niet in slaagden om ons doel te bereiken, maar we zijn aan een nieuwe ploeg aan het bouwen met jonge spelers. Het positieve is dat we met deze groep samen die ervaring konden opdoen.”

In 2023 zijn er twee heel belangrijke data voor de nationale goalbalploeg: de IBSA World Games (18 tot 27 augustus) en het Europees kampioenschap, later in het jaar. “Beide tornooien zijn twee gelegenheden waarbij tickets voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs op het spel staan”, besluit Tom Vanhove.

(ACR)