Broers Tom en Arne Vanhove met Belgian Bulls naar WK goalbal

De Belgian Bulls, de nationale mannenploeg goalbal, reist binnenkort af naar Portugal, naar het Matosinhos Sports and Congress Center, ter gelegenheid van het wereldkampioenschap goalbal. Tom Vanhove uit Blankenberge en Arne Vanhove uit Sint-Kruis maken deel uit van de Belgische ploeg.

Het WK goalbal vindt plaats van 5 tot 17 december en brengt de zestien beste teams van de wereld voor zowel mannen als vrouwen samen. Tom en Arne Vanhove zijn niet nieuw binnen de Belgian Bulls. Als lid van het Brugse ViGe Noordzee trokken ze onder andere naar de voorbije Paralympics in Tokio waar ze in de kwartfinales werden uitgeschakeld. Ze waren toen nog in het gezelschap van hun andere broer Bruno Vanhove als aanvoerder van het team. Bruno besliste eind vorig jaar om afscheid te nemen van de Belgian Bulls. De andere spelers die naast Tom en Arne naar het WK trekken, zijn allen aangesloten bij de Waalse federatie en actief voor Havi2 in Brussel: Wassime Amnir, Cemil Dzemail, Klison Mapreni en Oljan Mapreni.

Kwartfinale als doel

In de groepsfase zal ons land het opnemen tegen Brazilië, Algerije, Japan, Turkije, Canada, Duitsland en Portugal. De vier beste ploegen in elke poule stoten door naar de kwartfinales, meteen ook het doel van onze Belgische ploeg. De twee finalisten bemachtigen eveneens al hun ticket voor de Paralympische Spelen van Parijs 2024.

Ons land opent het WK op donderdag 8 december om 13.30 uur tegen Canada. “Allereerst ben ik tevreden met mijn selectie”, klinkt Tom Vanhove. “We moeten Bruno missen en zullen dit voor het eerst op een groot tornooi moeten opvangen. We hebben hier hard aan gewerkt, maar het is altijd afwachten hoe dit uitdraait. Daarom is de kwartfinale ons doel. Daarna kan de focus op dat Paralympisch ticket of de eerste of de tweede plaats. Arne is er ook bij, daar ben ik blij om, maar het belangrijkste voor mij is dat we met het sterkste team aantreden.”

Eindejaarsstage

Voor de derde keer sinds 2019 trok het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vorige week naar Belek in Turkije voor een eindejaarstage. Voor de eerste keer werden ook de paralympische atleten uitgenodigd voor een stageperiode die de naam “Together 2 Paris” kreeg. En dus waren ook de Belgian Bulls er aanwezig. “We zijn sinds zondag terug uit Belek. Misschien klein nieuws in de sportwereld, maar een mijlpaal in de Belgische Paralympische beweging”, vindt Tom Vanhove.

“Het is een bevestiging voor onze jarenlange inzet. Zowel Olympische als Paralympische atleten hebben voordelen bij deze samenwerking. Het toont aan dat de maatschappij ook meer en meer gaat naar inclusie. Het was voor mij een extra motivator om de laatste week nog eens alles te geven tijdens die stage.” (ACR)