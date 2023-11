Broers Roegiers zorgen voor nieuwe wind bij Kan Geiko: “Plezier en respect gaan op tatami hand in hand”

Sinds de broers Florian en Jochen Roegiers in 2019 de fakkel overnamen van Judoclub Kan Geiko Langemark waait er een nieuwe wind door de dojo in het gemeentelijk sportcentrum. Met een 55-tal leden is het er elke woensdag en vrijdag gezellig druk.

Omstreeks 1978-1979 werd er begonnen met judo in Langemark-Poelkapelle onder impuls van het echtpaar Marc Nollet en Brigitte Clouier. Tien jaar later nam Eddy Neyt, samen met zijn vrouw Rozanne Derck als secretaris, het roer over als voorzitter. Ze doopten het vroegere Neko om tot judoclub Kan Geiko. Sinds het begin van het seizoen 2019-2020 waait er een nieuwe wind door de club door de overdracht van de fakkel aan de broers Florian (34) en Jochen Roegiers (32), die al tien jaar lesgaven binnen de club. Florian nam de taak als voorzitter en hoofdtrainer voor zijn rekening, Jochen is secretaris van de club.

“De club telt momenteel 55 leden”, vertelt Jochen. “De coronacrisis heeft ons wel wat leden gekost, maar sindsdien is het aantal leden vrij stabiel gebleven. Dit jaar hebben we wel iets meer nieuwe leden dan vorig jaar.”

Jochen en Florian zijn beiden zwarte gordel tweede dan en hebben de trainersdiploma’s Initiator en Instructeur. De dojo van Kan Geiko bevindt zich in het gemeentelijk sportcentrum in de Boezingestraat. Iedere woensdag en vrijdag kunnen de leden er trainen. “Voor onze groep 1, de kinderen tot 12 jaar, zijn er trainingen op beide dagen van 18.30 tot 19.30 uur. Voor onze groep 2, dus ouder dan 12 jaar, is er telkens training op van 19.30 tot 20.30 uur. Beide groepen hebben ongeveer evenveel leden”, vervolgt Florian.

Wedstrijden

De judoka’s trainen niet alleen om hogere gordels te behalen, sommigen doen ook mee aan wedstrijden. “De komende weken staan er nog enkele wedstrijden op het programma, in iedere leeftijdscategorie van 11 tot en met +21 jaar. De wedstrijden waaraan we deelnemen, zijn meestal in de regio West-Vlaanderen.”

De boog kan echter niet altijd gespannen staan. Soms is er ook tijd en ruimte voor ontspanning. “Voor beide groepen voorzien we telkens een leuke activiteit in juni om het seizoen af te sluiten”, vertelt Jochen. “Die activiteit financieren we onder meer met onze jaarlijkse koekenverkoop. Daarnaast engageren we ons voor andere activiteiten zoals de Maand van de Sportclub. We waren ingeschreven met de judoclub om daaraan deel te nemen.”

Florian en Jochen zetten respectievelijke op 9-jarige en 7-jarige leeftijd hun eerste stappen op de tatami. Meer dan twintig jaar later zijn ze nog steeds dol op de van oorsprong Japanse verdedigingskunst. “Judo is leuk, omdat de kinderen werken aan hun motorische en conditionele ontwikkeling, en dat op een speelse manier door onder andere te lopen, te springen, te rollen en judotechnieken aan te leren”, vertelt Jochen. “Een belangrijk aspect van de judosport is het bijbrengen van het belang van respect en discipline, zowel op de mat als in het dagelijks leven. Op de judomat gaan plezier en respect hand in hand. Door het tonen van respect naar elkaar toe kan een vriendschap opgebouwd worden onder alle leden in de club, waardoor een positieve sfeer heerst binnen de club.”

Wie interesse heeft om eens te proeven van de positieve sfeer mag steeds op woensdag of vrijdag langskomen in de dojo. Je mag vier gratis proeflessen volgen.