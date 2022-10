Broers Lodens grijpen in jiujitsu zilver op German Open

De drie broers Ian, Ryan en Ray Lodens uit Knokke-Heist hebben op de German Open in jiujitsu nabij het Duitse Gelsenkirchen een zilveren medaille behaald.

Ian en Ryan openden het internationaal tornooi zaterdag met een tweede plaats in de categorie Duo Men Adults nadat ze voor de finale forfait moesten geven en de winst aan de Oostenrijkers Horak/Riegl laten. Een ander Belgisch duo, de Antwerpenaren Joran Dams en Marnix Mathy, waren goed voor brons. “We konden in de finale niet aantreden omdat Ryan wat sukkelde met een kleine blessure aan de linker quadriceps”, vertelt Ian. Daarnaast had Ryan rond datzelfde moment en zonder pauze te kunnen nemen een kamp in Duo Mixed Adults met Paolina Jansen Buonsenso waarmee hij vijfde eindigde. “Met extra uitputting nemen we geen risico’s op verdere blessures. Plus we willen er graag voor honderd procent staan op het WK. Ryan en Paolina verloren helaas hun bronzen finale door deze constante gevechten op rij die uitputting veroorzaakte. Maar we zijn best tevreden met de resultaten en we kijken er naar uit om bovenaan te staan op de Wereldkampioenschappen.” Dat WK, opnieuw in Abu Dhabi, heeft vanaf halfweg november plaats, waar de twee broers hun titel verdedigen.

Nog in Duitsland kwam zondag Ray, als de jongste van de drie broer Lodens, in actie. In de categorie Fighting Adults -62kg verloor hij in de finale van een Fransman en was dus goed voor opnieuw een zilveren medaille. “In zijn eerste jaar bij de U21 slaagde hij erin om het podium bij de volwassenen te bereiken en dat is toch wel geweldig”, vindt Ian. “Het is alvast een goede voorbereiding voor hem. Over minder dan een maand doet ook hij eveneens aan het WK mee”, besluit de oudste Lodens. (ACR)