Broer en zus pakken goud op zelfde dag: Marc en Anja snookerkampioen

Terwijl in Sheffield (GB) om de wereldtitel snooker wordt gespeeld stond vorige zondag het Belgisch kampioenschap VSF (Vrije Snooker Federatie) in Glabbeek op het programma. Snookerclub Serena Middelkerke zorgde er voor een stunt. Bij de dames pakte Anja Vandenbussche de titel en broer Marc werd Belgisch kampioen in de categorie Veteranen +60.

Anja Vandenbussche (50) pakte haar eerste Belgische snookertitel (BBSA) toen ze bijna zestien was in 1988. Vier jaar later in 1992, deed ze die stunt nog eens over. Nadien behaalde Anja ook nog 16 nationale pooltitels. In 2005 werd ze moeder van een tweeling en de biljartkeu ging voor enkele jaren in de kast. In 2008 nam ze de draad weer op en werd weer spelend lid van Snooker Serena Middelkerke.

“Ik heb sedert enkele jaren een snookertafel thuis, in Oostkamp, en mede dankzij de trainingen en competitiewedstrijden in Snooker Serena Middelkerke, heb ik mijn niveau stilaan weer kunnen opkrikken”, vertelt Anja. “Vorig jaar werd ik Belgisch dameskampioen bij de officiële BBSA, nam ik deel aan het Europees kampioenschap en speelde ik tornooien, enkel en dubbel, in Engeland.”

Hoogste break

“Zondag nam ik deel aan het Open Belgisch Kampioenschap van de VSF, de Vrije Snookerfederatie, in Glabbeek. Ik won mijn vier eerste wedstrijden met 2-0 en in de finale klopte ik Melissa Eens met 4-0, goed voor goud! Mijn hoogste break tijdens het BK was 40. In competitie kwam ik al tot 65. In mei heeft het officieel Belgisch Kampioenschap van de BBSA plaats in Lochristi. In het enkelspel zal ik mijn titel verdedigen en voor de dubbels ben ik ingeschreven met Amadeo Verdun, die in competitie, in de Serena, een 100-break maakte. De competitie zit er op en ik zal tijd hebben om mij extra voor te bereiden op de nieuwe titelstrijd.”

Marc Vandenbussche (65) startte in 1983, als één van de eerste snookerclubs in Vlaanderen, met Serena Snooker in Middelkerke. De club is nog altijd actief met acht ploegen in de federatie. Samen met zus Anja blijft Marc gepassioneerd door het spel met de gekleurde ballen op het (enorm grote) groene laken.

Dubbel?

“Ik speel al meer dan 40 jaar snooker en pool in competitie”, vertelt Marc ons. “In de categorie +40, en +50, ben ik er nooit in geslaagd de Belgische titel te veroveren. Vorig jaar was het wel prijs, categorie +60, in Lochristi en zondag heb ik, in Glabbeek, met succes mijn titel verdedigd tegen 25 concurrenten. In de achtste en vierde finales verloor ik geen enkele frame. In de halve finale klopte ik Franky Welvaert met 3-1. De finale tegen Ismaël Seluk won ik met 4-1. Mijn hoogste break was 42. Uiteraard kijk ik nu ook uit naar het officieel Belgisch Kampioenschap, volgende maand in Lochristi. Hopelijk zit er weer een dubbel in voor de Serena én de familie Vandenbussche!”