Broer Dieter en zussen Inge en Charlotte doen Ironman-triatlon voor goede doel: “Kansarme kinderen alle sportkansen geven”

Op zondag 21 mei nemen Inge, Dieter en Charlotte Deceuninck deel aan de Ironman van Aix-en-Provence. Hun opzet: geld inzamelen voor de Bali Life Foundation in Indonesië. Maar de opzet is nog veel ruimer dan dat. “We richten een vzw op die initiatiefnemers en goede doelen samenbrengt om zo kansarme kinderen alle sportsteun te geven.”

De familie is afkomstig uit Roeselare, waar papa Jan Deceuninck en mama Martine Van De Steene jarenlang hotel-restaurant Savarin uitbaatten. Het sportvirus zat altijd al in de familie en Jan nam verkleed als ober of kok meermaals deel aan de marathon Kortrijk-Brugge. Mede onder impuls van z’n trainer en kameraad Myunkoo Olyslager nam Dieter vorig jaar deel aan de Ironman van Lanzarote. “Dat wakkerde het sportenthousiasme binnen de familie opnieuw aan én we wilden er meteen een goed doel aan koppelen. Papa koppelde aan zijn marathondeelnames ook altijd een goed doel, zoals Artsen Zonder Grenzen. Toen ik aan de Ironman meedeed, was de tijd echter te beperkt om een compleet dossier op te stellen. Dat is nu anders”, vertelt Dieter. “Heel concreet zullen mijn zussen en ik deelnemen aan de Ironman op 21 mei in het Zuid-Franse Aix-en-Provence. Daarmee willen we geld inzamelen voor de Bali Life Foundation, een school waar kinderen worden opgevangen, onderwijs genieten en hun sportieve talenten kunnen ontwikkelen. We hopen hun jaarlijks sportbudget van zowat 12.000 euro in te zamelen, goed voor het bekostigen van inschrijvingen, coaching en sportmateriaal.”

We lanceren straks ook een eigen kledingcollectie

Sporttalent

Maar daar stopt het niet, benadrukt Dieter. “Samen met Myunkoo en Stijn Nachtergaele, ook een Ironman-deelnemer, richten we een vzw op: Atlas Power of Sports. Het doel van die vereniging is om initiatiefnemers in contact te brengen met goede doelen. Rode draad: kansarme kinderen alle mogelijkheden bieden om hun sporttalenten ten volle te ontwikkelen. De Bali Life Foundation is daarbij een eerste goede doel.” De website van de vzw (www.atlaspowerofsports.eu) komt op 24 april online. “En op 11 mei organiseren we een groot startevent in Antwerpen (waar Dieter werkt en woont, red.). We stellen er de werking voor en ook onze toekomstplanning. Zo hopen we volgend voorjaar toch minstens vijf goede doelen te kunnen voorstellen binnen de vzw. Belangrijk: élke euro die de initiatiefnemers inzamelen, gaat via de vzw naar het goede doel. We lanceren ook een eigen kledingcollectie. Met de verkoop van deze collectie en de sponsoring van partnerbedrijven dekken we de werkingskosten.”

Training

Intussen stomen de broer en zussen zich volop klaar voor de Ironman in mei. “Per week trainen we zes dagen, goed voor tien tot veertien uur. En dat doen we al acht maanden lang. De sportmicrobe zat altijd al in onze familie: Inge deed in het middelbaar mee aan de Europese schoolzwemkampioenschappen en zelfs de Wereldschoolspelen veldlopen, terwijl ikzelf als afgestudeerde regentaat lichamelijke opvoeding tal van sporten kon ontdekken. Vrij recent ontdekte ik het wielrennen, bijvoorbeeld. Charlotte was dan weer lid van zwemclubs.” (TVA)

Terwijl Dieter in Antwerpen vertoeft, wonen zussen Inge en Charlotte in Roeselare, net als mama Martine. Papa Jan woont in Gistel, waar het trio Ironman-deelnemers recent samenkwamen voor een feestje. Het ideale moment om de tactiek voor 21 mei te bespreken en de laatste rechte lijn richting Aix-en-Provence in te zetten.