Brent Deklerck pakt goud op dubbele minitrampoline op WAGC: “Een plaats in de finale was mijn eerste doel”

In Baku in Azerbeidzjan vond voor de jongeren in Tumbling, Trampoline en Dubbele Mini Trampoline de World Age Group Competition of WAGC plaats, dat gelijkgesteld wordt met een WK. Brent Deklerck (Rust-Roest Brugge/WIK Oostende) was er goed voor een gouden medaille op de dubbele minitrampoline.

Op het internationaal jongerentornooi was het voor ons land vooral uitkijken naar de prestatie van Brent Deklerck. Op het EK eerder dit jaar in het Russische Sotsji behaalde hij bij de junioren op dubbele minitrampoline een zeer knappe score van 69.000, wat dan goed was voor een zilveren medaille.

Een mooie beloning voor zijn jarenlange en harde turnwerk. Eerst bij Rust-Roest Brugge en sinds twee jaar bij WIK Oostende, waar hij zijn trainster Lynn Patrouille volgde en er ook gecoacht werd door Annick Deweert. Ondertussen keerde Brent voor mini dubbele trampoline samen met Lynn naar Rust-Roest Brugge terug. Voor trampoline bleef hij in Oostende.

Zo hoog mogelijk

In Baku behaalde Brent op trampoline, in de categorie 15-16 jaar, een 21ste plaats op 49 deelnemers. Zijn aandacht ging echter naar de dubbele mini waarin hij op voorhand zeker was dat hij daar kon scoren. “Een plaats in de finale was mijn eerste doel. Pas dan zou ik wel zien hoe ver ik zou geraken”, vertelt de 14-jarige Bruggeling.

Op een trampoline draait het eerst en vooral om zo hoog mogelijk te gaan. “Bij minitrampoline is het vooral de snelheid van je sprong, ook de moeilijkheid en de afwerking. Je kan hier zo moeilijk gaan als je zelf wil.”

In dubbele mini gaat dat toch iets moeizamer. Niet alles lukt meteen. “Er is ook veel kracht nodig. Eenmaal ik iets goed onder de knie heb, doe ik volgende instap. In vergelijking met mijn EK was de moeilijkheid overigens een stuk hoger.”

Moeilijkste sprong

Brent werkt met zijn coaches steeds naar de moeilijkste, maar ook de veiligste sprong. Hij maakt geen onderscheid tussen een EK of een WAGC en wil steeds zijn beste niveau brengen. In voorbereiding naar Baku trok de kampioen zijn trainingen op van één naar twee per week. Alle acht gymnasten sprongen in de finale twee doorgangen. Iedereen begon vanaf nul en er werden geen herhalingen van elementen toegestaan in de voorrondes.

Maar de Bruggeling had nog wat in petto, namelijk twee doorgangen met een hoge moeilijkheid. “Mijn insprong was een dubbele salto, gestrekt met twee en een halve schroef, gevolgd door een dubbele strek achterwaarts met twee schroeven”, gaat Brent verder.

Dit met een mooie landing en dito uitvoering. Goed voor 71.500 punten en een gouden medaille voor twee gymnasten uit Groot-Brittannië, twee atleten uit Rusland en drie Amerikanen. Een keuze tussen trampoline en minitrampoline wil Brent nog niet maken. Die komt er pas op latere leeftijd of binnen een vijf jaar. Zijn titel in Baku is meteen goed voor deelname aan het EK, in juni volgend jaar in Rimini in Italië. “Mijn doel is daar om opnieuw voor een medaille te gaan, en dan liefst een gouden”, besluit Brent Deklerck.

(AC)