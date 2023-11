Brent Deklerck naar het WK dubbele minitrampoline: “Schroeven en drievoudige salto”

Brent Deklerck uit Sint-Andries trekt naar het Engelse Birmingham waar hij vanaf 6 november deelneemt aan het WK op de dubbele minitrampoline. “Het wordt een heel nieuwe ervaring om dit een eerste keer als senior te doen.”

Brent Deklerck (Rust Roest Brugge) doet als eerstejaars senior voor de eerste keer mee aan een wereldkampioenschap. In het verleden was dit al drie keer als junior, met als beste prestatie nu twee jaar geleden een gouden medaille op de World Age Group Competition of WAGC in Baku, Azerbeidzjan. De gymnast uit Sint-Andries heeft richting het WK een goede voorbereiding achter de rug, met enkele knappe selectiewedstrijden voor het EK van volgend jaar en een dubbele winst op de voorbije Loulé Cup in Portugal. “De laatste weken heb ik toch enkele bijkomende trainingen ingelast om tegen volgende week zeker in vorm te zijn”, vertelt Brent die in Birmingham enkel voor de dubbele minitrampoline kiest en niet in combinatie met trampoline waar hij eerder dit jaar in Brugge in deze discipline Belgisch kampioen werd. “De gemiddelde leeftijd en het niveau ligt sowieso hoger op een WK waar na corona meer landen zullen aan deelnemen. Na de tweede kwalificatie zou een plaats bij de eerste tien van de landen mooi zijn.” Brent traint nu wekelijks zo’n 12 tot 14 uur op de trampolines. Tijdens de schooluren in het VHSI in Brugge komt daar nog zo’n tien uur bij. Op de dubbele minitrampoline wordt de 16-jarige Bruggeling gecoacht door Lynn Patrouille.

Moeilijkere sprong

“Op het WK is het de bedoeling om voor een nog moeilijkere sprong te gaan, met oog op een eventuele deelname aan de volgende World Games in 2025, gezien de dubbele mini geen olympische discipline is. Ik ga op het WK voor een oefening met meer schroeven en een triple, een drievoudige salto. Hiermee hoop ik toch een goede plaats te behalen ook al heb ik die sprong nog maar weinig gedaan. Het is risicovol, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ook voor wat de toekomst kan brengen”, besluit Brent.