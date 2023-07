Brent Deklerck is op zijn eerste World Cup Tumbling en Trampoline meteen goed voor brons

Op 1 en 2 juli had in het Portugese Santarem een World Cup Tumbling en Trampoline plaats. Voor Brent Deklerck uit Sint-Andries was het zijn debuut op een dergelijk internationaal tornooi. De gymnast van Rust Roest Brugge liet zich meteen opmerken. Hij behaalde als een eerstejaars senior brons in de Dubbele Minitrampoline.

Tijdens de finale sprong de Bruggeling naar een score van 26.700 punten. Zijn stadsgenoot Aaron Kusdemir, omwille van de studies nu bij Sterk en Lenig Drongen aan de slag, kwam er tevens in actie. Hij was goed voor een achtste plaats. Brent werd onlangs in zijn eigen stad nationaal kampioen trampoline en behaalde zilver op het BK dubbele minitrampoline.

In trampoline werd hij in Portugal 38ste binnen een zeer sterk deelnemersveld, ook al omdat de selecties voor de Olympische Spelen in Parijs zijn begonnen. De Brugse gymnast van 16 jaar had voor aanvang van dat BK in de dubbele minitrampoline reeds drie keer de selectie behaald voor deelname aan het WK in november in het Engelse Birmingham. (ACR)