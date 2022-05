Bredens kampioenschap darts is eerbetoon aan Patrick Bolle

Schepen Alain Lynneel organiseert op 11 juni het Bredens kampioenschap darts. Met het kampioenschap speelt Lynneel niet alleen in op de immense populariteit van de sport, hij herdenkt ook wijlen Patrick Bolle, die behalve kapper en gemeenteraadslid een begenadigd darter was. Bolle overleed in 2017.

“Weet je, de pijltjes waarmee ik vandaag speel, zijn nog van Patrick Bolle geweest”, begint Alain Lynneel zijn verhaal. “Patrick was mijn coiffeur – toen er nog iets te knippen viel.”

Toen Lynneel zich in 2008 kandidaat stelde voor de verkiezing van prins carnaval, besloot hij het dartscircuit in te duiken. “Ik kwam op onder de naam Bibber. Patrick was in die tijd de grote bezieler en organisator van de carnavalsverkiezingen in Bredene. Ik herinner me dat ik in zijn kappersstoel zat en hem vertelde dat ik pijltjes wou aanschaffen om met enkele vrienden mee te doen aan enkele lokale vogelpikwedstrijden. Dat leek me de ideale manier om wat naamsbekendheid te verwerven en stemmen te ronselen voor de prinsenverkiezing. Het was vroeger de gewoonte dat de kandidaten naar de vogelpikwedstrijden in Oostende trokken. ‘Je moet geen pijltjes kopen’, antwoordde Patrick, waarna hij naar de kamer achter zijn kapsalon trok. Hij kwam terug met een dartsset waarmee ik, zoveel jaren later, nog altijd gooi. Ze zijn, vermoed ik, gemakkelijk vijftien jaar oud.”

Patrick Bolle, die ooit een sportwinkel uitbaatte in de Nukkerstraat, had kennis van zaken, verzekert Lynneel: “Ik heb in de loop der jaren al verschillende andere sets gekocht, maar die van Patrick liggen mij nog altijd het best in de hand.”

Fanatieke training

Lynneel kan op zaterdag 11 juni maar beter met het beste materiaal naar het kampioenschap trekken, want al meer dan honderd Bredenaars hebben zich ingeschreven. “En daar zullen ongetwijfeld heel goeie darters tussen zitten. Let wel, er is nog geen inschrijvingsstop. We hebben het aantal speelborden opgetrokken van acht naar twaalf. Ik hoor dat heel wat Bredenaars zich fanatiek aan het voorbereiden zijn. Om ze nog wat aan te moedigen zullen we, telkens als iemand tijdens het tornooi een 180 gooit, hem of haar trakteren op een gratis consumptie.”

De schepen heeft intussen ook, samen met het Hof der Prinsen, dat mee het kampioenschap organiseert, beslist om niet de eerste vijftig maar de eerste honderd deelnemers een aandenken te geven.

Vanaf veertien jaar

Het Bredens kampioenschap darts vindt plaats in het Dacia Center (Brugsesteenweg 51b). Alle inwoners van Bredene die minstens veertien jaar zijn mogen deelnemen. Inschrijven kan via www.alainlynneel.be (tot en met vrijdag 10 juni, of de dag zelf ter plaatse). Deelnemen kost 5 euro. Alle deelnemers ontvangen een prijs, dankzij de medewerking van sponsors Dacia Center Bredene, Meester Marsepein Anthony Lams, Archery Dynamics, La Duna , Tupperware Sandra Degrande , Wu-Shi Rolls & Bowls , Albert Hein Bredene en Alain Lynneel zelf. (MM)