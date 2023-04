Bredene reikt sportprijzen uit: Matthieu Bonne wint tweede Platina Eend

Het gemeentebestuur van Bredene heeft de sportprijzen uitgereikt. Matthieu Bonne kreeg voor de tweede keer de ‘Platina Eend’, terwijl Liesbeth Vercnocke van Tafeltennisclub Bredene de ‘Schaal voor sporttoewijding’ in ontvangst mocht nemen.

“Het bestuur van de gemeentelijke sportraad verkoos niet helemaal onverwacht de stunt van Mathieu Bonne – waarbij hij maar liefst acht opeenvolgende triatlons afwerkte op acht dagen tijd en dit op de acht Canarische eilanden – als de meest verdienstelijke sportprestatie van het jaar 2022”, zegt schepen van sport Erwin Feys. Dennis Dieussaert (triatlon) en Julie Hendrickx (wielrennen) waren de medegenomineerden in deze categorie. Het is trouwens niet de eerste keer dat Matthieu Bonne de ‘Platina Eend’ wint. Hij werd reeds laureaat in 2020, toen zwom hij als eerste de volledige kustlijn van België af.

De ‘Schaal voor sporttoewijding’, waarbij elk jaar een Bredenaar die zich voor een langere periode heeft ingezet voor de sport in de bloemetjes wordt gezet, ging naar Liesbeth Vercnocke voor haar onverdroten inzet in de tafeltenniswereld en in het bijzonder voor de plaatselijke Tafeltennisclub Bredene.

Franky Passchyn komt als niet-Bredenaar niet in aanmerking voor de Bredense sportprijzen, maar wordt in de gemeente enorm geapprecieerd voor zijn grote toewijding aan het plaatselijke judoleven. Hij werd dan ook meer dan verdiend gelauwerd als ‘sportambassadeur’ van de gemeente. Volley Bredene en Schaakkring Het Vliegend Peerd werden de sportploegen in de kijker. Volley Bredene promoveerde naar de derde nationale afdeling, terwijl Schaakkring Het Vliegend Peerd dit jaar 75 kaarsjes mag uitblazen.

Bij de beloftevolle jongeren werden dan weer sterke prestaties genoteerd van Rien Denolf (trampoline), Amy Depoorter (judo), Laura Ooghe (atletiek) en Thor Peeters (wielrennen).

Sportquiz

De jaarlijkse sportquiz, die samen met de uitreiking van de sportprijzen wordt georganiseerd, is gewonnen door Team Beaufort. Meer dan 30 teams, allemaal verbonden aan een Bredense sportclub, namen deel aan de quiz. De eerste zeven teams uit de rangschikking trokken met een geldprijs voor hun club huiswaarts. Voor het winnende team was dat 250 euro.