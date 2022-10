Bredenaar Thomas Broucke neemt deel aan het WK iQFoil in Brest

Thomas Broucke uit Bredene is nu ruim twee en een half jaar een senior in het windsurfen en maakt in ons land als enige Belg deel uit van het Olympic Talent Team met als doel de Spelen in Parijs in 2024.

De voorbije zomer nam hij reeds deel aan het EK in Italië waar hij op plaats 62 eindigde. Maandag 17 oktober start voor hem het Wereldkampioenschap iQFoil in het Franse Brest. Het deelnemersveld is goed gevuld met 164 inschrijvingen uit meer dan dertig landen die uitkomen in de Open-categorie.

Tijdje ziek

Na een sterke prestatie in Almere met een vijfde plaats hoopt Thomas op het behalen van een mooi resultaat op het Franse water. “Ongeveer een maand geleden ben ik een tijdje ziek geweest en daarna ben ik een week fysiek bezig geweest om op het WK toch zo sterk mogelijk voor de dag te komen”, klinkt Broucke.

“De laatste week hier in Brest ging het wel steeds beter en ik ben benieuwd hoe ik er het de komende week zal van afbrengen. Het wordt een lange week, en er zijn veel deelnemers. Als ik de dingen laat zien die ik tijdens de trainingen goed deed, heb ik er een goed gevoel bij. Maar alles zal op zijn plek moeten vallen.”

Meerdere races

Er worden in Brest vanaf maandag 17 oktober tot en met zaterdag 22 oktober dagelijks meerdere races gevaren, vier tot zes per dag. Deze zijn gepland om twaalf uur. Na de kwalificatieraces en de Final races volgen de laatste dag de medalraces, waar er voor een plaats in de top tien zal gevaren worden.

