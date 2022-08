Bram De Bruyckere mag in extremis toch naar Ironman in Hawaï: “Het is een dure aangelegenheid waardoor enkele deelnemers afzegden”

Voor Bram De Bruyckere gaat een droom in vervulling. Hij zal zijn laatste verlofdagen van 2022 opgebruiken om deel te nemen aan de Ironman in Hawaï. Op 8 oktober verschijnt hij er zonder grote ambities aan de start.

Voor Bram De Bruyckere mag de hittegolf nog enige tijd aanhouden. Die hoge temperaturen zijn een goede training voor zijn deelname aan de Ironman van Hawaï. Daar zal het even warm zijn als het nu bij ons is en de vochtigheidsgraad ligt er hoger.

Sportief treedt Bram in de voetsporen van zijn vader Jean Luc. Naast triatleet was die ook nog voetballer op hoog niveau. Aanvankelijk beperkten de sportieve ambities van Bram zich tot meerijden met de wielertoeristen. Hij nam voor zijn plezier ook deel aan de Survivalrun in Adegem en enkele duatlons waaronder die van Kleit.

Kennismaking

In 2015 kwam daar verandering in. “Ik ging de uitdaging aan om deel te nemen aan de korte triatlon van Zeebrugge. Mijn uitslag was niet denderend, maar na de kennismaking met, de voor mij, nieuwe sport was ik gebeten door triatlon. Ik ging mij meer toeleggen op het snelle fietsen en lopen. Het zwemmen blijft nu nog altijd mijn zwaktepunt. Ik ging ook meer trainen en nam een coach onder de arm. Die legde mij een trainingsschema op die soms moeilijk te combineren was met mijn beroep als mecanicien en mijn familiaal leven. Van die samenwerking heb ik veel geleerd, maar na drie jaar heb ik de samenwerking met de coach stopgezet”, vertelt Bram.

Nominatie

Bram verlegde zijn grenzen steeds verder. Vorige jaar nam hij aan drie volledige triatlons deel. “Dit jaar nam ik in juli deel aan de triatlon van Maastricht die georganiseerd werd door de organisatoren van de Ironman van Hawaï. Van iedere leeftijdscategorie werden de eerste vijf genomineerd voor de Ironman van Hawaï. Op een totaal van meer dan 950 deelnemers werd ik 53ste. In mijn leeftijdscategorie van dertigers eindigde ik negende. Omdat deelnemen aan de wedstrijd in Hawaï een dure aangelegenheid is, lieten enkele deelnemers uit mijn reeks de nominatie aan zich voorbijgaan. Zo kreeg ik de nominatie in mijn schoot geworpen”, gaat Bram verder.

Voorbereiding

Veel tijd om zich op het wereldkampioenschap van de triatlon voor te bereiden heeft Bram niet meer. Naast zijn sportieve voorbereiding moet Bram ook zijn reis en zijn verblijf in Hawaï regelen. “Ik moet minstens een week voor de wedstrijd ter plaatse zijn om te bekomen van de jetlag en om mij aan te passen aan het klimaat. Deze week ga ik op bezoek bij een zweetanalist om na te gaan welke stoffen ik bij het overmatig zweten verlies zodat ik er mijn eten en drinken kan op aanpassen. Van een voedingsspecialist zal ik een voedingsschema krijgen die ik moet volgen voor, tijdens en na de zware wedstrijd”, besluit Bram.

In Maastricht deed Bram 9 uur 49 minuten over de volledige triatlon. Die van Hawaï is zwaarder. Hij vertrekt zonder grote ambities naar de wedstrijd. Hij zal zich wel volledig geven en hoopt met een deftige tijd de eindstreep te bereiken. (LV)