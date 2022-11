Bradley Destoop en Joren Creyf treden toe tot RBFA Esports Academy

Bradley Destoop en Joren Creyf hebben een plekje afgedwongen in de RBFA Esports Academy. De Waregemnaar en de Bruggeling versierden dat plekje donderdag tijdens een toernooi in het Proximus Basecamp in Tubeke. Samen met veertien anderen zullen ze nu opgeleid worden tot eDevils, onze virtuele Rode Duivels.

Bradley en Joren zullen nu in een professioneel kader terechtkomen waarin ze onder meer wekelijkse FIFA-trainingen en fysieke, mentale en tactische begeleiding zullen krijgen. Ze maken ook kans om het te schoppen tot op het virtuele WK Voetbal in 2023.

In totaal namen zo’n duizend gamers deel aan de selectiewedstrijden. Uiteindelijk geraakten ook vijf West-Vlamingen bij de laatste 32. Bradley en Joren zijn uiteindelijk echter de enige twee provinciegenoten die het tot bij de laatste 16 schopten.