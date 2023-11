Boxing Club Team Fettah verenigt Menen: “Wie je ook bent, iedereen komt hier overeen”

Boksclub Team Fettah bestaat ondertussen acht jaar en heeft z’n strepen zeker al verdiend in het kickboksen. Op het jongste WK in 2022 kaapte de club maar liefst 17 medailles weg, waarvan er 11 wereldtitels waren. De sportieve spil in dit verhaal is Chouaib Fettah (49).

Op vrijdagavond is het altijd gezellig druk in de bokszaal van ‘Sportzaal Badhuis’ in Menen. Om 19 uur stipt start namelijk de training van de +12-jarigen. Bij het binnenkomen geeft iedereen elkaar een vuistje als wijze van groet, om dan tijdens het sporten iets hardere ‘vuistjes’ uit te delen. “Hier maakt het niet uit wie je bent: Tsjetsjeen, Marokkaan of Belg, christen, moslim of atheïst, Nederlands, Frans of Arabisch… In de boksclub is iedereen welkom en komt iedereen overeen. Man of vrouw, iedereen is tijdens de training elkaars collega”, opent voorzitter Vanessa Ramacker (41).

Communicatie

“Ik ben het aanspreekpunt, voor ouders, de gemeente, andere clubs…”, legt Ramacker uit. “Dat is vooral doordat ik tweetalig ben en ook doordat ik goed ben in communicatie. Ik zit bovendien in de sportraad van stad Menen voor Team Fettah. Ik verzorg trouwens al het papierwerk: als er bijvoorbeeld boksers een paar dagen niet op school kunnen zijn door een deelname aan een internationale wedstrijd, dan zorg ik ervoor dat de papieren daarvoor in orde zijn.”

Vanessa rolde in het verhaal van Team Fettah doordat haar oudste zoon Art (20) begon met kickboksen. “En alles wat Art doet, doet mijn dochter Noor na”, lacht Vanessa. “Zo kwamen mijn twee kinderen hier zo’n zes jaar geleden terecht.” Gelukkig voor Noor Lombaert koos haar broer dus voor het kickboksen destijds, anders had ze misschien nooit haar talent ontdekt. Ze werd namelijk wereldkampioene in haar categorie op het jongste WK in Rome, in 2022.

Zo broer, zo zus

“Skateboard, basket, mountainbike… Alles wat mijn broer deed, deed ik ook. Ik ging eens kijken naar een bokstraining van mijn broer en begon er twee trainingen later ook mee. We hebben lang samen boks en basket gecombineerd. Ik begon met boksen bij de ‘kleintjes’. Later werd ik door de coach apart genomen omdat hij zag dat ik ervoor ging. Ik evolueerde dan uiteindelijk tot de wereldkampioene die ik vorig jaar werd.”

“Tijdens het WK had ik heel veel stress. Ik werd gewogen en had maar 0,05 kg over. Zat ik daar net over, dan was dat een wereld van verschil geweest. Ik bokste in twee wedstrijden en had daarna de finale tegen een Roemeense. Ik vond dat je in de finale wel duidelijk zag dat ik gewonnen had. Dat lag natuurlijk in de handen van de jury, maar ze bepaalden dat ik wereldkampioen was.” Dit weekend doet Noor mee met het Belgisch kampioenschap in kickboks.

Zo vader, zo zoon

Nog iemand van de groep wereldkampioenen is Hatim Fettah, een van de vijf kinderen van coach Chouaib. “Ik woog net minder dan 60 kilo en zat dus in de categorie ‘15 jaar, – 60 kilo’. De eerste wedstrijd was tegen een Roemeen en de finale was tegen een Italiaan die dus een thuismatch speelde. Ik had eigenlijk geen stress. Mijn vader, onze coach, is een heel goede trainer en ik was goed voorbereid.”

Ahmed Oubliaid (20) is ten slotte, samen met Rahim Tcherkheiko (19), een van twee semi-professionele ‘B-klassers’ die de club telt. Dat is de op een na hoogste klasse in het kickboksen, net onder de volledig professionele A-klassers. “Als B-klasser verdien je al een heel klein beetje geld, maar ooit wil ik A-klasse halen en er ook zolang mogelijk in blijven.”

“Ik doe dit nu zeven jaar. Ik wou er al veel vroeger mee beginnen, maar mocht vroeger niet van mijn ouders. Ik ben snel gegroeid doordat de coach me meteen onder z’n vleugels nam. Hij is een vriend van mijn vader en is eigenlijk ook een vaderfiguur voor me geworden. Ik was trouwens ook mee naar het WK in Italië. Ik behaalde er een zilveren medaille”, rondt Oubliaid af.

Op 11 mei 2024 is er in Park Ter Walle het jaarlijkse gala van Boxing Team Fettah. Je kan tickets bestellen door de Facebookpagina van de club te contacteren. De tickets zijn 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur.