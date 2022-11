Boxing Club Poperinge organiseert zevende boksgala: “We zijn een echte familieclub”

Na twee coronajaren kan Boxing Club Poperinge weer een boksgala organiseren. Op zaterdag 3 december wordt zaal Maeke Blyde omgetoverd tot een echte bokshal. “Tijdens het gala passeren traditioneel weer een pak eigen boksers de revue”, vertelt secretaris Donna Techel, die alles in goede banen zal leiden.

“Na twee coronajaren zijn we terug van weggeweest”, weet secretaris Donna Techel (29) uit Poperinge. “Het is de eerste keer dat we het in december organiseren, anders was het in mei. Place to be is zaal Maeke Blyde. De weging start om 17 uur, de deuren voor het publiek openen twee uur later. Tickets kosten in voorverkoop 15 euro voor een staanplaats en 20 euro voor een zitplaats. Aan de deur betaal je telkens vijf euro meer. Je kan ook kiezen voor een vipformule van 85 euro, met eten en drinken inbegrepen. We hopen opnieuw heel wat toeschouwers te verwelkomen.”

Er zijn twee profkampen, 14 amateurkampen en twee demo’s. In de ring staan opnieuw heel wat eigen boksers. “Zo heb je Renzo Dequidt, die Belgische en Vlaams kampioen werd. Hij verloor zijn laatste twee kampen maar bokste wel heel goed. Ook op het gala wacht hem een serieuze uitdaging. Zijn zus Hayley zal een demo boksen tegen Thibo Logier. Een tweede demo komt er tussen Kayla Minne en Romy Degryse. Mijn broer Harley Techel, die voorzitter is van de club, zal meeboksen in een van de profkampen.”

Verder keken ze bij de club uit naar de prestatie van onder meer Tyban Tombeur. “Tyban is nog niet lang bezig, maar kan helaas niet deelnemen. Door een verkeerde uitkomst van zijn laatste kamp staat hij 30 dagen aan de kant. Maar gelukkig zijn er nog enkele andere speerpunten. Siebe Dewulf, die in Houthulst woont, kwam over van het intussen opgedoekte Team X. Hij is sinds augustus bij ons. Met Benoit Deceuninck, die een jaar aangesloten is, staat er een debutant in de ring. Voor Tyban en Benoit volgen in maart nog de kampioenschappen als volgende grote afspraak. Dit is specifiek voor beginnende boksers die nog geen tien kampen op hun naam hebben staan.”

Papa Franky

Boxing Club Poperinge is een echte familieclub. Naast Donna zitten ook haar broers Harley, Timmy en Giovanni in het bestuur. “Ik stam uit een echt boksgezin en ben sinds twee jaar secretaris en coach bij Boxing Club Poperinge. Ik ging vroeger vaak mee naar de kampen van mijn broers.”

“We nemen de fakkel in het bestuur nu stilaan over van onze papa Franky. Hij blijft echter actief achter de schermen om met zijn jarenlange ervaring ondersteuning te bieden. Het is de eerste keer dat ik alles in goede banen zal leiden op het gala. Ik kan je verzekeren dat er veel bij komt kijken.”

Stevige groei

Het boksgala is een uitgelezen moment om de club nog wat meer in de kijker te zetten. “Het ledenaantal is stilaan weer op het niveau van voor corona. Vooral sinds september merken we weer een stevige groei en tellen we meer dan 250 leden. We zijn heel tevreden over de instroom van nieuwe boksers. Trainen doen we nog steeds in de sporthal van Poperinge.”